Criminosos assaltam mãe com criança, um morre atropelado e outro ferido por tiros

Na tarde desta quarta-feira (9), um episódio de roubo em Betim, região Metropolitana de Belo Horizonte, culminou em um trágico confronto que resultou em duas mortes. Armados, os criminosos surpreenderam uma mulher que estava com sua filha de 3 anos e quase as sequestraram em seu veículo.

Foto: Renato Rios Neto/Itatiaia

O incidente teve início quando os assaltantes, portando armas, abordaram um Honda City preto no bairro Filadélfia, logo após a mãe ter buscado a criança na creche.

De acordo com o relato da vítima à equipe de reportagem da Itatiaia, ao entrar em seu veículo, ela notou um som estranho. Após virar a esquina e parar o carro para verificar a origem do ruído, ela se deparou com uma caixa de papelão. No entanto, ao tentar remover a caixa, foi surpreendida por um dos criminosos que agressivamente puxou seu cabelo, a derrubou no chão e invadiu o carro.

A mulher então alertou o assaltante sobre a presença da criança no veículo. "Comecei a gritar e a dizer: 'por favor, deixe-me pegar minha filha. Minha filha está aqui dentro'. Em resposta, ele apontou sua arma novamente para mim e ordenou: 'pegue a criança e saia daqui'. Sua agitação era evidente", relatou a vítima.

Com rapidez, o cúmplice do primeiro assaltante entrou no veículo e deu partida. "Graças a Deus, consegui retirar minha filha e sair correndo", afirmou aliviada a mãe.

Diante do ocorrido, a Polícia Militar (PM) foi acionada e estabeleceu um bloqueio na BR-381, em frente ao Shopping Partage. Ao avistarem a presença policial, os assaltantes se assustaram, perdendo o controle do carro e colidindo.

Segundo informações da PM, um dos assaltantes, ao tentar escapar a pé, foi atropelado por uma carreta. Ele foi prontamente levado ao Hospital Regional de Betim, onde veio a falecer.

Por outro lado, o segundo suspeito, segundo a polícia, teria pulado os muros de várias residências no bairro Dom Bosco, localizado na região Noroeste de Belo Horizonte, e disparado diversos tiros contra as forças de segurança. Em resposta, ele foi alvejado, recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Da redação

*Com informações de Itatiaia