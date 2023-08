Começa hoje o FENAR Matozinhos

O Festival Nacional de Arte de Rua – FENAR - inicia a sua primeira edição em Matozinhos hoje, 11 de agosto. Durante 13 dias, cerca de 30 atrações e mais de 200 artistas, tanto locais quanto nacionais, se apresentarão, celebrando a diversidade cultural da cidade. O evento engloba dança, teatro, circo e música, bate-papo, exposição, pintura de murais, incluindo os shows do Raça Negra e de Zeca Baleiro.

Raça Negra é uma das atrações nacionais do FENAR Matozinhos. Foto: Divulgação

O FENAR Matozinhos se destaca por reunir diferentes formas de arte nas ruas e praças da cidade. Segundo Alan Keller, curador e produtor do evento, a primeira edição do FENAR em Matozinhos promete uma experiência enriquecedora de cultura e arte na rua, com mais da metade das atrações composta por artistas locais e eventos gratuitos.

O Festival coincide com as comemorações dos 200 anos da fundação de Matozinhos e começa com um Encontro de Motociclistas nos dois primeiros dias (11 e 12), com apresentações das bandas Bocas, Tributos, Corcel 84 e U2 Cover. Os artistas e muralistas Julia Bruno e André Brasa deixarão murais como legado do Festival, e a exposição "Faces" da fotógrafa Renata Ataíde será inaugurada no dia 14 em painéis de grandes dimensões, com a apresentação da Orquestra Amare.

Nos 13 dias de FENAR, estão programados bate-papos culturais com apresentação da Banda Sagrado Coração de Jesus, números de circo no Mercado Municipal e grupos de serenata que prometem encher de alegria as ruas de Matozinhos. Visitas guiadas na Estação de Memórias de Matozinhos, a Festa de Mocambeiro e a estreia do Projeto "A Rua é Nossa" também fazem parte do evento, assim como um festival local de música e de dança. As apresentações de Raça Negra e Zeca Baleiro nos dias 22 e 23 de agosto encerram o Festival.

A prefeita de Matozinhos, Zélia Pezzini realça a importância do FENAR para a cidade e cultura. “Vivenciamos um ano especial, em que comemoramos os 200 anos de fundação de Matozinhos e o FENAR vem somar significativamente às nossas festividades. As diversas atrações do festival engrandecem e valorizam os artistas locais e a nossa cultura”.

O FENAR Matozinhos é viabilizado através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e conta com o patrocínio da Cimento Nacional, além do apoio da Prefeitura de Matozinhos. A gestão da Espaço Ampliar - Assessoria, Projetos e Eventos e a realização do Governo de Minas Gerais.

Vale destacar que a grande maioria das atrações são gratuitas e que apenas, para o show do Raça Negra, será pedido ao público a doação de alimentos em troca de ingressos, em uma ação solidária. Os alimentos arrecadados na ação serão repassados a entidades assistências do município que irão se encarregar da distribuição.

Postos de troca de ingressos:

Limitado ao número de 05 ingressos por pessoa

01 quilo de alimento não perecível (exceto fubá e sal)

Locais:

Praça do Bairro Cruzeiro

Praça Bom Jesus

Posto Ipiranga, bairro Bom Jesus

Associação São Vicente de Paula - Mocambeiro

Serviço:

FESTIVAL NACIONAL DE ARTE DE RUA – FENAR MATOZINHOS

De 11 a 23 de AGOSTO

11 DE AGOSTO – SEXTA-FEIRA

18h – Encontro de Motociclistas – Artes Integradas

19h - Abertura Fenar - Cerimônia

20h – Banda Bocas – Música

22h - Banda Tributos – Música

Local: Praça do Rosário

12 DE AGOSTO – SÁBADO

14h – Encontro de Motociclistas – Artes Integradas

20h30 – Banda Corcel 84 - Música

22h30 – BandaU2 Cover – Música

Local: Praça do Rosário

13 DE AGOSTO – DOMINGO

10h – Heráclito - Música

Local: Mercado Municipal

20h – Footing – Dança/Performance

Local: Praça Bom Jesus

14 DE AGOSTO – SEGUNDA-FEIRA

16h – Inauguração do Mural – Julia Bruno - Muralismo

Local: Muro Palácio da Cultura

17h- Abertura Exposição Fotográfica FACES – Exposição Fotográfica

Atração: Orquestra Amare

Local: Praça Bom Jesus

15 DE AGOSTO – TERÇA-FEIRA

9h – Início de Mural – André Brasa - Muralismo

Local: Centro Infantil Municipal Luzia Augusto Deslandes

16 DE AGOSTO – QUARTA-FEIRA

11h – Grupo Pigmaleão – Bira e Bedé - Performance Teatro/Bonecos

Local: Praça Bom Jesus

19h – Bate-papo sobre Cultura e História – Artes Integradas

Apresentação Banda Sagrado Coração de Jesus

Local: Mercado Municipal

17 DE AGOSTO – QUINTA-FEIRA

10h – Circo DUX (RJ) – Mix Dux – Circo

Local: Mercado Municipal

16h – Circo DUX (RJ)– Telepático – Circo

20h – Serenata

Grupo Saudade Seresteira (Maria Lúcia) – Música Seresta

Local: Praça do Bairro Cruzeiro

20h – Grupo de Serestas Cicinha Barbosa e Companhia – Música Seresta

Local: Praça do Bairro Floresta

18 DE AGOSTO - SEXTA-FEIRA

20h – Grupo Os Insensíveis – Música Seresta

Local: Bairro Nossa Senhora de Fátima

20h – Grupo de Seresta Nem – Música Seresta

Local: Praça Bairro Bom Jesus

20h30 – Cristiane Duarte – Música e Poesia

21h - Ser... Tão Brasil – Música Raiz

Local: Mocambeiro

19 DE AGOSTO – SÁBADO

10h - Ser... Tão Brasil – Música Raiz

Local: Praça da Estação – Feira

11h –Estação de Memórias de Matozinhos – Visita Guiada – Patrimônio Histórico

Local: Mercado Municipal

14h – Festa de Mocambeiro – Artes Integradas

Local: Mocambeiro

20 DE AGOSTO – DOMINGO

10h – Paraopeba Cia. de Dança – Espetáculos: Eterno e Sá - Dança

Local: Praça Bom Jesus

14h às 18h – Projeto “A Rua é Nossa” – Artes Integradas

Local: Praça da Estação

21 DE AGOSTO –SEGUNDA-FEIRA

19h – Festival Local – Música e Dança

- Espetáculo de Dança “Matozinhos: o espelho do tempo”

Ballet Jéssica Oliveira

- Miram Bruno

- Janio Tanaka

- Lucas Walker

Local: Praça do Rosário

22 DE AGOSTO – TERÇA-FEIRA

19h - Tiago e Fernando

20h – Raça Negra – Música

Local: Praça do Rosário

23 DE AGOSTO – QUARTA-FEIRA

19h – Anderson Primo – Música

20h30 – Zeca Baleiro

Local: Praça do Rosário