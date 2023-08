Socorristas do SAMU de Sete Lagoas realizam parto em residência no bairro Progresso

A equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), da Secretaria Municipal de Saúde, realizou um parto dentro de uma residência na tarde desta quinta-feira, 10 de agosto. Quando chegou à casa, no bairro Progresso, a equipe da USB-072 encontrou uma gestante em avançado trabalho de parto. Os profissionais perceberam que não haveria tempo para o transporte até a unidade de saúde e, imediatamente, acionaram a USA-07. A paciente foi preparada para que todos os procedimentos necessários fossem realizados ali mesmo no sofá da sala em sua residência.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A médica Dra. Mariana Reis e sua equipe realizaram o parto e todas as técnicas posteriores como avaliação inicial, clampagem e corte do cordão umbilical. Um dia de grande emoção e gratificante para o casal, que vivenciou esse momento único de seu primogênita, em ato de humanização, o pai Fabrício acompanhou juntamente com os profissionais o nascimento de sua filha.

A bebê chorou no primeiro instante, foi protegida com uma manta e entregue à mãe, Letícia, que estava estável. Mãe e filha foram levadas para a maternidade do Hospital Nossa Senhora das Graças, onde permanecem internadas e passam bem.

“Hoje fomos acionados para atendimento muito especial. A equipe do SAMU está sempre preparada para as mais diversas situações. Nasceu Maria! Um trabalho de parto humanizado, gentil, assistido, em seu domicílio. Uma mãe amparada e segura. O trabalho no SAMU sempre é apaixonante para mim, mas dar assistência a um parto, a esta família e ter uma criança em mãos foi maravilhoso! Palmas para a equipe toda que atuou brilhantemente”, relata emocionada a médica do SAMU, Dra. Mariana Reis.

A equipe do SAMU Sete Lagoas, que atendeu a ocorrência, destacou a importância da atuação em emergências, especialmente em situações de grandes riscos e desafiadoras. Agilidade, capacidade técnica e atendimento humanizado foram fundamentais para garantir a segurança da gestante e do bebê.

Com Prefeitura de Sete Lagoas