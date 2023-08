Passando a Limpo: as feiras municipais de Sete Lagoas, política local e ação social com Cristiano Morais

O Programa Passando a Limpo recebeu nessa sexta 11/08 Cristiano Morais, Assessor de Coordenação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. Na pauta, assistencialismo social, a retomada e organização de importantes feiras municipais e projeções políticas sobre o cenário eleitoral de 2024.

Álvaro Vilaça, Cristiano Morais e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

Além de desempenhar a função de Assessor de Coordenação Ambiental, Cristiano representa a AMOREDS, associação de moradores do bairro Dona Sílvia. Essa associação leva demandas do bairro ao conhecimento do poder público e cobra soluções qua atendam aos moradores, além organizar e distribuir doações como alimentos para quem necessita.

Outro papel de Cristiano Morais é o de coordenador das feiras em diversas localidades, incluindo Boa Vista, Nova Cidade, Várzea, JK, Verde Vale, Barreiro, Montreal e Jardim Arizona. Sua influência se estende ainda mais, visto que ele ocupa a posição de presidente na Comissão Permanente de Feiras Livres.



Cristiano já foi vendedor ambulante e no programa ele explicou como a experiência adquirida nessa função o ajuda a atuar na outra ponta, a de um gestor público para coordenar feiras livres na cidade.

As dificuldades em organizar grupos de pessoas tão grandes e diversos Cristiano Morais contou que supera com calma e cordialidade. Ele relata que, quando identifica alguma animosidade durante as feiras, preza por não chamar atenção dos envolvidos durante o horário de trabalho, já que ali é um momento de agitação para todos. Passado o dia da feira, ele chama os envolvidos para uma conversa e resolvem tudo com calma.

Cristiano atua também promovendo o desenvolvimento político através de reuniões com lideranças setelagoanas. Seu objetivo com isso é estabelecer diálogos que busquem o consenso em prol do município, e não estimular rivalidades.

Falando sobre o cenário político de Sete Lagoas, Cristiano Morais também expressou sua visão sobre o assunto e projeções para o ano eleitoral de 2024.

Reveja o Passando a Limpo na íntegra: