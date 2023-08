'Buraco do Cecé': área é isolada após novo afundamento em Sete Lagoas

Novamente, a terra está afundando no bairro Santa Luzia, em Sete Lagoas. 30 anos depois, a região conhecida como "buraco do Cecé" volta a ter movimentações de terra - o local foi isolado e uma casa está sob risco.

Área foi isolada pela Prefeitura / Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

O novo afundamento, agora na Rua Tupiniquins, aconteceu no meio da semana e obrigou que a região fosse isolada com manilhas e uma tela, assim, evitando o trânsito de veículos no local. Nesta sexta-feira (11), técnicos da Secretaria de Obras da Prefeitura de Sete Lagoas estiveram no local, juntamente com agentes do SAAE, já que o novo afundamento danificou a rede de esgoto.

Estudo será entregue na próxima semana

A assessoria de comunicação da Prefeitura de Sete Lagoas informou que na próxima semana será entregue um estudo sobre as causas do afundamento do solo na região do Santa Luzia. Contratada há cerca de dois meses, uma empresa especializada em estudo geológico fez diversos mapeamentos para saber qual é a real causa do incidente.

Desde o dia 2 de abril que os moradores das Ruas Néstor Fóscolo e Tupiniquins estão voltando a conviver com o afundamento de piso. Há 35 anos, o "buraco do Cecé" (alusão ao ex-prefeito Marcelo Cecé) causou a remoção de mais de 100 famílias - na época, o executivo municipal decidiu fazer o aterramento da região sem um estudo preliminar.

Da redação