APAE de Sete Lagoas promove a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2023

O Brasil é amplamente reconhecido por possuir uma das legislações mais progressistas e modernas no que diz respeito aos direitos e garantias das pessoas com deficiência. No entanto, apesar dos avanços significativos alcançados nas últimas décadas, a verdadeira inclusão continua sendo uma aspiração ainda a ser plenamente realizada no país.

Com o compromisso inabalável de impulsionar a transformação social e contribuir para a mudança contínua desse cenário, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2023 tem como objetivo ressaltar um pilar fundamental: a percepção de que a inclusão deve ser uma ação diária que envolve todos os segmentos da sociedade , incluindo pessoas com deficiência e suas famílias.

Este ano, o tema principal da campanha é "Conectando e colaborando para promover a inclusão". O tema busca iluminar como, na era da Informação, o poder da conexão – por meio da comunicação interpessoal e digital – serve como ferramenta para ampliar horizontes e perspectivas. Isso, por sua vez, permite que um esforço coletivo se concretize em torno de um objetivo comum: a construção de uma sociedade inclusiva.

Participando com entusiasmo desta semana marcante, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Sete Lagoas preparou uma série de eventos, apresentações, vídeos e shows da banda APAExonado. O ápice das atividades da semana será o grande final no sábado, dia 26 de agosto, com a tradicional feijoada a partir das 12h. O centro da APAE Sete Lagoas está convenientemente localizado na Av. José Sérvulo Soalheiro, 894 - Esperança, Sete Lagoas.

Uma contribuição nominal de R$ 35 oferece aos participantes uma generosa porção de feijoada, complementada por um elegante copo comemorativo de 430 ml. O participante poderá retirar o copo designado nas dependências da APAE no dia do evento. Para quem não quiser jantar no local, já estão agendados pedidos de feijoada e copo para retirada, a partir das 12h do dia 26 de agosto, na APAE.

O evento promete um ambiente musical vibrante, com apresentações da banda APAExonado e Ranny Reis @rannyrreis.

21/08 – SEGUNDA-FEIRA



Manhã

Abertura

Presidente Jânio Santos



Tarde

Apresentação do Vídeo de Abertura Autodefensores

(Assistência Social – Defesa e Garantia de Direitos)



22/08 – TERÇA-FEIRA



Manhã - 09h30

Integração com alunos da Fundação Zerrenner

Apresentação da Banda APAExonado

Entrevista na Rádio Musirama com o Douglas Melo



Tarde – 13h30

Apresentação de Vídeo “Conectar e Somar para Construir Inclusão” – depoimento de Maria da Conceição de Paula, mãe de assistido do Centro-Dia. Apresentação dos Alunos da Fundação Zerrenner para os Assistidos da Escola APAE



23/08 – QUARTA-FEIRA



Manhã - 08 h

Bate papo com a psicológa do Centro-dia, Larissa de Carvalho, sobre o tema “Comunicação digital - Os Avanços Tecnológicos e os Cyberbully”



Tarde - 13h30

Vídeo de apresentação da Escola Oficina Rodolfo Pontello De Freitas

14h30- Apresentação da Banda APAExonado - Sipat 2023 ASK



24/08 – QUINTA-FEIRA



Manhã - 09h30

Apresentação Banda APAExonado – participação da Fundação Zerrenner



Tarde – 13h30

Vídeo do Grupo Acolher



25/08 – SEXTA-FEIRA



Manhã - 08 h

Concentração para a Passeata

Av. Múcio José Reis- 95 (próximo ao Museu Ferroviário)



26/08 – SÁBADO



Tarde – 12 h

Encerramento da Semana

com a Tradicional Feijoada

Solidária APAE



APAE Sete lagoas

Av. José Sérvulo Soalheiro, 894 - Esperança, Sete Lagoas - MG, 35701-019

