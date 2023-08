Prefeitura de Sete Lagoas apoia evento especial de dia dos pais no shopping

Neste sábado, 12 de agosto, em homenagem ao dia dos pais, o Shopping Sete Lagoas promove um evento especial com direito a exposição de carros antigos, música ao vivo, gastronomia, cerveja artesanal e área kids, em mais uma parceria de sucesso com a Prefeitura.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Com o objetivo de gerar uma experiência marcante voltada para a data, a programação gratuita vai de 14h às 20h, no estacionamento atrás do empreendimento, e contará com apresentações musicais de El’s da Terra & Giba Campolina e a banda Double Trouble, tocando o melhor do rock.

Outro grande atrativo é a exposição de dezenas de exemplares exclusivos de carros antigos que poderão ser vistos em detalhes pelos visitantes. À frente da organização dos veículos da exposição, está Gercino Flavio, apaixonado por carros e apoiador da "cultura hot rod" na cidade.

Parceria

A parte gastronômica fica por conta de mais uma parceria com a Prefeitura de Sete Lagoas, que viabilizou a presença de diversos feirantes locais cadastrados junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMADETUR). Entre as opções, o público encontrará salgados diversos, churrasquinho, pastel, pipoca, batata frita, arroz temperado, feijão tropeiro, caldos, bolos, doces e acarajé.

Além do evento de dia dos pais, o mall terá, mais uma vez, a feira de adoção de cães e gatos, em parceria com o Centro de Zoonoses do Município, no Pátio das Águas, de 12h às 16h. Uma ótima oportunidade de conhecer, se encantar e escolher o seu novo melhor amigo. Saiba mais NO LINK. https://www.setelagoas.mg.gov. br/detalhe-da-materia/info/ ccz-participa-de-mais-uma- feira-de-adocao-de-pets-no- shopping-sete-lagoas-no- sabado-12-de-agosto/70273

Confira a programação:

Dia dos Pais no Shopping Sete Lagoas

Dia: 12/08 (sábado)

Local: estacionamento atrás do mall

Horário: 14h às 20h

Música ao vivo:

16h: El’s da Terra & Giba Campolina

18h: Double Trouble

ACESSO GRATUITO

Com Prefeitura de Sete Lagoas