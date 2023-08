Assistência Social de Sete Lagoas realiza ações em alusão ao Agosto Lilás e Agosto Verde

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Vigilância Socioassistencial e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), setores da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - vem realizando várias ações visando duas campanhas muito importantes: o Agosto Lilás, mês de conscientização e enfrentamento da violência contra a mulher, e o Agosto Verde, mês da primeira infância.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Esta semana já foram realizadas blitz educativa de conscientização nos CREAS/CRAS em parceria com a Polícia Militar, além de uma roda de conversa com o tema realizada pela equipe técnica do Bem Viver II e de palestra para os assistidos do Centro Pop. A programação continua ao longo do mês, com corte de cabelo com equipe do CRAMAM nesta sexta, 11 de agosto, e roda de conversa sobre a Lei Maria da Penha na terça, 15 de agosto, ambos no Centro Pop.

Já o setor de Vigilância Socioassistencial irá elaborar um vídeo informativo com os cinco tipos mais comuns de violência contra a mulher e os dados do município, a ser publicado no dia 18 de agosto. Outras atividades incluem palestra no CREAS com o tema "a pessoa mais importante", palestra sobre a prevenção da violência contra a mulher no Centro Pop no dia 23 de agosto, uma ação com mulheres do Passe Livre no dia 28 e um Dia da Beleza no dia 29, também no Centro Pop.

Palestras em escolas parceiras do CRAS no territórios II e IV e encontros de rede para falar sobre a importância da primeira infância também fazem parte da programação. Além disso, a Vigilância Socioassistencial realizará um novo estudo com relatório analítico das famílias que possuem crianças na primeira infância e que estão em situação de extrema pobreza. A previsão é de que o relatório fique pronto até o final de agosto.

"Neste mês de Agosto Lilás e Verde, reforçamos a importância do que significa empoderar nossas mulheres e valorizar a primeira infância, uma fase em que nossas crianças precisam de toda atenção e carinho. Queremos que a população participe da intensificação das campanhas e que, por meio destas atividades práticas, possamos conscientizar as mulheres e as famílias sobre como identificar situações de risco, como sair delas e também ensinar a fundo sobre direitos e leis de proteção", reforça a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves.

Com Prefeitura de Sete Lagoas