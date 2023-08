Confira a previsão do tempo no fim de semana em Sete Lagoas

Os setelagoanos e visitantes da cidade no fim de semana podem se preparar para variações consideráveis de temperatura. Com manhãs ligeiramente frias e tardes quentes, a mínima fica em 15ºC e a máxima pode chegar a 31ºC considerando sábado 12/08 e domingo 13/08.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

O sábado (12/08) amanheceu com temperatura mínima de 15ºC por volta das 06h e poucas nuvens no céu. A temperatura sobre ao longo do dia e faz calor de 31ºC próximo das 16h. Típico do inverno, a umidade atinge níveis baixos a partir das 14h, podendo chegar na mínima de 27%.

O tempo no domingo (13/08) será parecido. A diferença é que a máxima fica em torno de 29ºC. Novamente, a umidade é um fator de atenção já que atingirá 33% ao longo da tarde.

Não há previsão de chuva em nenhum dos dois dias.

Da Redação com Climatempo