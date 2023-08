Borracheiro tem múltiplas fraturas após caminhão passar por suas pernas em Sete Lagoas

Um acidente dentro de um posto de combustíveis às margens da BR 040, no Barreiro, em Sete Lagoas, causou fraturas nas pernas de um borracheiro durante reparo a um caminhão. O fato aconteceu na última terça-feira (8).

Homem foi levado para o Hospital Municipal após acidente / Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Ilustração

O trabalhador, de 50 anos, estava seguindo com a manutenção quando o veículo começou a se mover e passou por cima das duas pernas. Descontrolado, o caminhão seguiu até se chocar com outra carreta dentro do posto.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, em seguida, chegou o SAMU. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal com perda de consciência e múltiplas fraturas. Além disso, a Polícia Militar foi acionada e lavrou boletim de ocorrência, coletando o depoimento do proprietário do caminhão, que relatou a situação.

Da redação