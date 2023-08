Agosto Lilás: Seminário discute combate à violência contra a mulher em Sete Lagoas

"Sobreviver é mais importante do que permanecer". Com esse tema, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - realiza o Seminário Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, no dia 22 de agosto, terça-feira, de 13h às 17h, no auditório do Unifemm. Agosto Lilás é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, instituída por meio da Lei Estadual nº 4.969/2016.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

De acordo com Jéssica Freitas Amaral Nogueira, enfermeira do setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, os objetivos da campanha e do seminário são intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, que em 2023 completa 17 anos, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher, divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes. "Queremos dar mais visibilidade ao tema e ampliar os conhecimentos sobre os dispositivos legais existentes no município de Sete Lagoas", completa Jéssica.

Confira a programação abaixo. Inscrições gratuitas pelolink.

"Seminário Agosto Lilás: mês de Enfretamento à Violência Contra a Mulher"

Horário: 13h às 17h

Local: Auditório do Unifemm

13h: Abertura

13h30: Palestras

13h30: Prevenção à violência e importância da atuação conjunta com o Município - Delegada Valquíria Carvalho Barreto; Delegacia de Atendimento à Mulher de Sete Lagoas;

14h15: Aspectos jurídicos sobre a Violência contra Mulher – Dra. Ariane Martins Moreira, advogada criminalista, presidente da Comissão de Enfretamento à Violência Contra a Mulher da OAB de Contagem e Dra. Isabela Martins Maia, advogada, conselheira da OAB de Contagem;

15h00: Acolhimento das vítimas de violência - Anna Cecilia Amorim, psicóloga do SAE/SL;

15h45: Apresentação do fluxo de atendimento e acolhimento na Urgência e Emergência – Dra. Alice Maciel, ginecologista do Hospital Municipal e Larissa Moreira, estudante de Medicina.

16h30: Lanche de encerramento.