Prefeitura de Sete Lagoas vai distribuir sete mil coleiras Scalibor no combate à leishmaniose

O prefeito Duílio de Castro e o vereado Ismael Soares visitaram, na manhã desta segunda-feira, 14 de agosto, as obras de ampliação do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), juntamente com representantes da causa animal do Município, para dar mais uma boa notícia: a distribuição gratuita de sete mil coleiras Scalibor no combate à leishmaniose.

Prefeito Duílio de Castro e o vereador Ismael Soares visitaram o CCZ, nesta segunda-feira, quando anunciaram o benefício - Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas

De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica municipal, Maitê Rodrigues, serão contemplados os bairros com mais casos de incidência de leishmaniose humana nos últimos anos. "É um projeto do Ministério da Saúde. Fizemos um estudo epidemiológico para definir esses bairros. Esses cães receberão essas coleiras e as trocas serão feitas a cada seis meses, durante quatro anos", revela.

Em Sete Lagoas, equipes do CCZ distribuirão as coleiras e darão orientação aos tutores dos bairros Itapuã II, Anchieta, Brasília, Del Rey, Planalto, Alvorada, Orozimbo Macedo, Jardim dos Pequis e Belo Vale I e II, a partir de setembro. "Estamos no Agosto Verde, que é o mês de conscientização contra a leishmaniose, então, essa notícia veio em boa hora. A coleira é repelente e também inseticida, então, o cão que usa a Scalibor está cerca de 90% protegido. Iremos de casa em casa fazendo esse trabalho junto aos tutores, reduzindo assim o número de casos caninos e, consequentemente, humanos", informa a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira.

O prefeito lembrou da importância da conscientização dos tutores. "Nós estamos fazendo essa ação, mas é importante a participação dos tutores para que os animais fiquem com a coleira e façam a troca a cada seis meses. Além disso, devem manter os espaços de suas casas limpos para que, juntos, possamos acabar com essa doença que infelizmente mata não apenas os animais, mas também humanos", pede o prefeito.

CCZ em ação

Outra ação no combate não só à leishmaniose, mas também a outras zoonoses, e que vem dando bastante resultado é o mutirão de limpeza, que uma vez por mês percorre um bairro da cidade recolhendo entulhos e limpando quintais. Em 2022, ano em que os mutirões foram suspensos, foram 14 casos de leishmaniose humana no município. Este ano, até o momento, com a volta dos mutirões, foram apenas três casos, segundo dados da Vigilância Epidemiológica. Vale lembrar que o CCZ iniciou nesta segunda-feira a campanha antirrábica 2023, com o objetivo de vacinar cães e gatos contra a raiva, com o Dia D sendo realizado em 23 de setembro em 50 postos de vacinação, confira cronograma e locais no www.setelagoas.mg.gov.br.

