Setor de Projetos e Convênios da Assistência Social Municipal realiza visita técnica à CDM-SL

A Prefeitura de Sete Lagoas mantém alguns convênios com a Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana (CDM), organização da sociedade civil que faz a gestão do projeto Próximo Passo, na região do bairro Cidade de Deus. O projeto foi visitado esta semana pela equipe do Setor de Projetos e Convênios da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh).

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Desde 2015 a CDM é responsável pela gestão do Projeto Próximo Passo e tem trabalhado para estabelecer um espaço de relacionamento sustentável entre a comunidade, as empresas e a gestão pública por meio de encontros regulares com o Grupo de Desenvolvimento Comunitário (GDC). "São identificados potenciais e desafios, procurando soluções coletivas e fortalecendo a rede socioassistencial. A cada dois anos, o Plano de Desenvolvimento Comunitário (PDC) é revisado, norteando todas as ações do projeto, com ênfase no desenvolvimento territorial. Todas as oficinas são gratuitas e atendem a um público diversificado, desde crianças até idosos", explica o supervidor do CDM, Eudson de Almeida Corrêa.

Diferentemente de iniciativas comuns de preservação ambiental, esse projeto vai além, visando fortalecer a cidadania e a sustentabilidade dessas comunidades em vulnerabilidade social próximas à fábrica da Iveco. As ações englobam diversas áreas, incluindo o uso racional dos recursos, reciclagem, ética, cidadania, capacitação e desenvolvimento, por meio de recursos oriundos de chamamentos públicos, emendas parlamentares e captações via Lei de Incentivo Fical no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (FIA), Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e o Fundo Municipal do Idoso, acompanhados e fiscalizados pelos respectivos conselhos.

"As parcerias são formas de gerenciar cooperativamente a política social, oportunizando o desenvolvimento individual dos beneficiários e do território atendido. São a convergência de recursos e esforços da gestão pública e da sociedade civil para acolher as demandas sociais existentes, possibilitando o exercício da cidadania no agir coletivo e transformação social, fomentando uma sociedade mais democrática e garantidora de direitos, onde público, o privado e a sociedade civil cumpram seu papel na efetivação das políticas públicas", completa o diretor do setor de Projetos e Convênios da Smasdh, Tales Gutemberg.

As oficinas do projeto são realizadas nos bairros Dona Silvia (rua Enfermeira Layde, 54), Santa Felicidade (rua Jurandi Luiz de Souza, 15) e Cidade de Deus (avenida Prefeito Euro Andrade, 1060). "É muito importante que a população conheça e participe das oficinas e trabalhos ofertados, pois o foco é a população local", finaliza Tales.

Cronograma de atividades no CDM:

- Segundas

14h às 16h: Arteterapia, Vivência Teatral, Oficina Cultural (Dona Silvia)

- Terças

14h às 16h: Arteterapia (Cidade de Deus)

14h às 16h: Vivência Teatral, Oficina Cultural, Musicalização, Arteterapia (Santa Felicidade)

- Quartas

17h30 às 19h30: Lidera (quinzenal) (Cidade de Deus)

- Quintas

14h às 16h: Oficina Cultural, Musicalização (Cidade de Deus)

- Sextas

Monitoramento, planejamento e avaliação

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom