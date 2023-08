Nesta terça-feira (15), a temperatura máxima em Sete Lagoas atingirá 27°C; confira a previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê para esta terça-feira (15) tempo ameno em Sete Lagoas, com mínima de 15°C e máxima de 27°C. A cidade amanhece com um tempo mais fechado, o que não muda muito durante o decorrer do dia.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Quanto à precipitação, a previsão indica uma baixa probabilidade de chuva, com estimados 3 milímetros.

Os ventos predominantes deverão soprar na direção leste-nordeste (ENE) a uma velocidade aproximada de 19 km/h. Enquanto isso, a umidade do ar variará entre 35% no nível mínimo e 94% no nível máximo.

*Informações de INMET