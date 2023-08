Conheça a Unnicasa: beleza, qualidade e preço justo de mobiliário em Sete Lagoas!

A Unnicasa Móveis é uma das maiores e melhores loja de móveis de Sete Lagoas e região! Com duas unidades na cidade, a matriz está localizada na Rua Santa Juliana e a filial localizada no bairro Nova Cidade. A Unnicasa tem como compromisso trazer móveis de alta qualidade a preços justos, numa grande variedade de produtos para dormitórios, salas, cozinhas, modelos de colchões, além de condições de pagamento bastante facilitadas.

Unnicasa / Divulgação

Eles trabalham com parcelamento no cartão de crédito em até 12x sem juros ou 18x fixas, carnê em até 8x sem juros e sem entrada ou 24x fixas com até 60 dias para primeiro pagamento. O cartão próprio da loja pode ser utilizado em outros estabelecimentos com parcelamento em até 36x fixas com até 45 dias para pagamento, além de condições super especiais para compras à vista!

Além dessas facilidades, a loja entrega e monta os moveis gratuitamente em Sete Lagoas e cidades no raio até 25km e ainda oferece 1 ano de garantia dos móveis.



A unidade Santa juliana fica localizada na Rua Santa Juliana, 2781, próxima à casa lotérica com estacionamento próprio.

Já a unidade Nova Cidade fica na Av. José Sérvulo Soalheiro, 3476, Nova Cidade, próximo ao Posto de Saúde Belo Vale.

Sigam o Instagram da loja, @unnicasa, onde eles sempre postam promoções e novidades! O site da Unnicasa também pode ser acessado para conhecer mais dos produtos da loja: www.unnicasa.com.br!