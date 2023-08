Cãomiada 2023 chega repleta de novidades e tem o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas

No próximo dia 27 de agosto, de 9h às 13h, o Parque Náutico da Lagoa da Boa Vista será tomado pelos pets quando será realizada a 6ª edição da Cãomiada. A Prefeitura apoia este evento promovido pela Associação dos Protetores de Animais de Sete Lagoas (Aspa-7) e o prefeito Duílio de Castro recebeu representantes da entidade na manhã desta terça-feira, 15, em seu gabinete, para confirmar esta parceria e também convidar a população para prestigiar a iniciativa.

A Cãomiada integra o calendário oficial de eventos do município e, este ano, aborda a temática “Vida Animal Livre”, com foco nos princípios de liberdade animal reconhecidos internacionalmente pela Organização das Nações Unidas (ONU). “Nossa administração sempre deu atenção especial à causa animal com ações governamentais de grande impacto na área. Transformamos o nosso Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) em um dos mais completos de Minas Gerais, realizamos mais de 6 mil castrações gratuitas e agora vamos distribuir mais de 7 mil coleiras protetoras contra a leishmaniose. Apoiar iniciativas como a Cãomiada faz parte deste processo de mudar a realidade do setor em nossa cidade”, ressaltou Duílio de Castro.

A 6ª Cãomiada estará repleta de novidades e prepara um ambiente especial para tutores e visitantes. Este ano, por exemplo, será lançado o concurso pet SimpatiCão & SimpatiCat, que vai eleger o cão e o gato mais simpáticos de Sete Lagoas. Além disso, haverá feira de adoção coordenada pelo CCZ e brincadeiras. “Vai ser um evento incrível com uma estrutura especial com stands, música e muita diversão. Quem ama os pets não pode perder”, comentou Nina Lucas, associada da Aspa-7.

Fazem parte da programação stands de exposição (sempre com lojistas parceiros), apresentações culturais e de entretenimento, prestação de serviços aos tutores e aos pets presentes, palestras educativas e a tradicional volta no entorno da Lagoa Boa Vista junto aos animais.

Interessados em adquirir a camisa oficial do evento devem acessar as páginas do intagram @aspa7l ou @ caomiada7l onde também estão informações gerais do evento.

Serviço:

6ª Cãomiada

27 de agosto

9h às 13h

Parque Náutico da Lagoa Boa Vista

Com Prefeitura de Sete Lagoas