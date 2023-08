Sete Lagoas bate recorde de empresas criadas no 1º semestre de 2023 em relação aos últimos quatro anos

As ações tomadas pela atual gestão da Prefeitura de Sete Lagoas com o objetivo de facilitar a vida do empreendedor local vêm surtindo efeitos positivos. Dados da Sala Mineira do Empreendedor mostram que, no primeiro semestre desse ano, foram criados 599 CNPJs no município. O número é 8,6% maior que no primeiro semestre de 2022, que foi de 547 registros. Nos primeiros semestres dos anos anteriores, foram 528 CNPJs em 2021 e 356 em 2020, fortemente impactado pelo início da pandemia da Covid-19.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com a coordenadora da Sala Mineira do Empreendedor de Sete Lagoas, Suzana Viana, os processos de abertura de novas empresas no município são prioritários desde a consulta de viabilidade até a liberação de alvará. "A junção de forças visa, acima de tudo, desburocratizar a abertura de novos negócios. Hoje, formalizamos uma empresa em até dois dias. Nossa proposta é, cada vez mais, diminuir o tempo, simplificando a vida de quem queira empreender", afirma.

O município é integrado à Rede Nacional para Simplificação do Registro e da legalização de Empresas e Negócios (REDESIM). "Queremos cada vez mais ser uma cidade amiga de quem quer empreender. Por isso, enviaremos em breve para a Câmara Municipal um projeto de lei que visa dar tratamento diferenciado às empresas de pequeno porte de Sete Lagoas nos processos licitatórios. Teremos uma capacitação nesse sentido oferecida aos empresários da cidade no dia 12 de setembro, às 19h, no prédio do Bela Vista. Queremos que mais empresas daqui participem e vençam as licitações municipais, para que o dinheiro fique na cidade", revela o prefeito Duílio de Castro.

MEI

A Sala Mineira do Empreendedor é referência no atendimento aos microempreendedores individuais (MEI) do município. "Prezamos pelo atendimento personalizado, escuta ativa, comunicação clara e linguagem adequada sendo um dos aspectos relevantes da Sala. Nosso objetivo do atendimento é fornecer agilidade com experiência positiva e satisfatória, garantindo assim fidelidade do cliente. Somos Selo Prata de Referência em Atendimento/2022 e buscaremos o Selo Ouro em 2023, afirma Suzana Viana. De acordo com dados do Sebrae local, até junho de 2023 a cidade tinha 34.885 MEIs cadastrados. Entre janeiro e junho desse ano foram 401 novos registros.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom