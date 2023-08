Veja a previsão do tempo para esta quarta-feira (16) em Sete Lagoas

Para quarta-feira em Sete Lagoas, espera-se uma combinação de nuvens e sol, com temperaturas entre 16°C e 26°C. Não há previsão de chuva, com uma probabilidade de precipitação de 0%. Os ventos virão predominantemente do leste-nordeste a 20 km/h, e a umidade variará de 41% a 92%.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Sete Lagoas está se preparando para um dia com uma mistura de nuvens e breves períodos de sol, de acordo com a previsão do tempo para esta quarta-feira. As temperaturas na região devem oscilar entre uma mínima de 16°C e uma máxima de 26°C.

Quanto à precipitação, as perspectivas são de um dia seco, com previsão de chuva nula. A probabilidade de precipitação é de apenas 0%. Portanto, é pouco provável que os guarda-chuvas sejam necessários durante as atividades do dia.

Os ventos soprarão predominantemente da direção leste-nordeste (ENE) a uma velocidade média de 20 km/h. Enquanto isso, os níveis de umidade variarão, com um mínimo de 41% e um máximo de 92%