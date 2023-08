Alckmin e Zema participam de cerimônia de entrega de veículos em Sete Lagoas

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o governador Romeu Zema (Novo) compareceram juntos ao evento na fábrica da Iveco em Sete Lagoas para a entrega de 20 caminhões ao Grupo Sada e 10 ônibus à Melissatur, como parte do Programa de Renovação de Frota do governo federal. Descontos foram aplicados com base em créditos tributários concedidos às montadoras. Entre os presentes, estavam Márcio Querichelli da Iveco, Vittorio Medioli do Grupo Sada, Flávio Roscoe da Federação das Indústrias de Minas Gerais, além do prefeito de Sete Lagoas, Duílio de Castro, o presidente da Câmara Municipal, Caio Valace, e o Deputado Estadual Douglas Melo.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O propósito da ocasião foi a solene entrega de 20 caminhões destinados ao Grupo Sada e de 10 ônibus destinados à empresa Melissatur, baseada em Curitiba. Essa ação está inserida no ambicioso Programa de Renovação de Frota do governo federal, que introduziu atrativos descontos para aquisição de ônibus e caminhões.

Para viabilizar essas reduções significativas nos valores dos veículos, as montadoras receberam generosos créditos tributários do governo federal, que possibilitaram a aplicação de descontos patrocinados. Estes descontos foram diretamente subtraídos dos montantes finais, abrangendo um espectro de valores que varia de R$ 33,6 mil a R$ 80,3 mil nos caminhões, e de R$ 38 mil a R$ 99,4 mil nos ônibus e vans.

Além dos destacados Alckmin e Zema, figuras de peso também marcaram presença neste acontecimento crucial. O presidente da Iveco na América Latina, Marcio Querichelli, o eminente fundador do Grupo Sada e prefeito de Betim, Vittorio Medioli, assim como o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Roscoe, contribuíram com sua presença de destaque. A cerimônia também contou com a participação ilustre de Rodrigo Corletto, presidente da Autoviação Nossa Senhora da Piedade, e com a presença do prefeito de Sete Lagoas, Duílio de Castro. Além disso, não passou despercebida a participação do presidente da câmara municipal de Sete Lagoas, Caio Valace, e do Deputado Estadual Douglas Melo.

Além deste respeitável grupo, notáveis nomes da esfera política também prestigiaram o evento. O deputado federal Reginaldo Lopes, representando o Partido dos Trabalhadores (PT), assim como os secretários de Estado da Casa Civil, Marcelo Aro, e do Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, todos marcaram sua presença no contexto desta cerimônia de destaque.

