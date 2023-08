Sebrae Minas promove capacitações gratuitas durante a Feconex em Sete Lagoas

O Sebrae Minas marca presença na 2ª edição da Feconex, em Sete Lagoas, na região central do estado. O evento, que será realizado entres os dias 16 e 19/8, no estacionamento da Arena do Jacaré, tem como objetivo promover novas conexões entre os participantes, apoiadores e parceiros, além de proporcionar conhecimento e oportunidades de negócios. Inscrições no site da Sympla.

Foto ilustrativa/Reprodução: Feconex 2023

No estande do Sebrae serão realizadas capacitações e oficinas gratuitas. Haverá palestras sobre como montar um negócio, finanças, planejamento e gestão de negócios, bate-papo com especialistas da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), além de consultorias e apresentação do Sebraetec, consultoria tecnológica direcionada às micro e pequenas empresas dos segmentos da indústria, do comércio e de serviços.

A analista do Sebrae Minas Renata Castro destaca a importância do evento para reforçar o compromisso da entidade com o desenvolvimento de Sete Lagoas e região, a partir da atuação integrada entre as lideranças do poder público, das entidades privadas e do terceiro setor. “Um dos objetivos da feira é promover o desenvolvimento local por meio do empreendedorismo e da valorização das nossas potencialidades econômicas e culturais”, afirma.

A Feconex é uma feira desenvolvida pela Associação Comercial e Industrial e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Sete Lagoas, com produção do Grupo Uai Eventos. Mais informações sobre as capacitações podem ser obtidas na Agência de Atendimento do Sebrae Minas em Sete Lagoas (Praça Barão do Rio Branco, 170 – 7º Andar, Centro) ou pelo telefone (31) 3773-5757.

Programação Feconex

17 de agosto (quinta-feira)

14h às 15h30 - Palestra: Empreendendo Sonhos

16h às 17h - Orientação Sebraetec: Como sua Indústria pode melhorar os seus processos

17h30 às 19h - Palestra: Finanças para o novo século

18 de agosto (sexta-feira)

14h às 15h30 - Diálogo Empresarial: Quero montar meu negócio, mas ainda não tenho certeza sobre o que vou fazer

16h às 17h - Orientação Sebraetec: Como atrair mais clientes para sua loja

17h15 às 19h - Planejamento de Negócios

19 de agosto (sábado)

11h às 12h30 - Orientação: Sua ideia de negócio no papel

16h às 17h - Bate Papo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel)

Serviço:

2ª edição Feconex

Data: 16 a 19/8

Capacitações Sebrae Minas: no site da Sympla

Local: Estacionamento da Arena do Jacaré | Rua São Domingos, 1152 - Progresso

Mais informações: feconex.com.br/ Agência de Atendimento do Sebrae Minas - Sete Lagoas: Praça Barão do Rio Branco, 170, 7ºandar, Centro ou (31) 3773-5757.