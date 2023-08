Jovens em vulnerabilidade social terão acesso a qualificação profissional em Sete Lagoas

Foi assinado na terça-feira (15) pela Prefeitura de Sete Lagoas a assinatura de acordo que permitirá que jovens em condição de vulnerabilidade social acedam a programas de aprendizagem para qualificação profissional.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

Chamado de Descubra, o programa tem como público-alvo adolescentes e jovens que estejam cumprindo medidas socioeducativas, em acolhimento institucional ou tenham sido resgatados de situação de exploração de trabalho infantil. “Diante de tanta representatividade neste programa, não tenho dúvida que seremos bem-sucedidos. Vamos criar oportunidades para quem precisa de uma direção na vida. Muitos sonham com este apoio que agora vamos oferecer”, comentou o prefeito Duílio de Castro (Patriota).

A principal meta é fortalecer esta rede de apoio à cidadania por meio da aprendizagem profissional e, em seguida, oferecer chances de uma primeira experiência de emprego. “Que momento especial onde celebramos mais uma conquista. O alcance do Programa Descubra vai mudar trajetórias de vida e esta é uma de nossas missões. Agradeço a todos os órgãos e entidades que estão juntos neste propósito que, certamente, terá ótimos resultados em Sete Lagoas”, ressaltou Luciene Chaves, secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Diversos representantes da sociedade civil e órgãos ligados à prefeitura e judiciário estiveram presentes: “Sabemos da dificuldade que este público tem em conseguir espaço no mercado de trabalho e temos que fazer nosso papel de conscientizar as empresas. Abrir oportunidades representará de fato a efetivação do programa”, destacou Fernando Guimarães, do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-MG).

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas