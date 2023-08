Previsão do tempo para Sete Lagoas nesta quinta-feira (17)

De acordo com as previsões meteorológicas, Sete Lagoas terá uma quinta-feira (17) com o céu predominantemente ensolarado, mas com a presença constante de nuvens ao longo do dia, alternando com períodos de céu nublado. A noite também será marcada por uma cobertura de nuvens densas.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

A temperatura mínima registrada será de 14°C, enquanto a máxima atingirá os 26°C, proporcionando uma diferença significativa entre os momentos mais frescos e os mais quentes do dia.

Em relação à possibilidade de chuva, os indicativos são de que não há expectativa de precipitações significativas. A previsão aponta um acumulado de chuva de 0mm, com uma probabilidade de chuva estimada em 0%.

O vento soprará predominantemente da direção leste-nordeste (ENE), com uma velocidade média de 16km/h.

Quanto à umidade do ar, observa-se uma variação entre os níveis mínimos e máximos. A umidade mínima esperada é de 37%, indicando um ambiente relativamente seco, enquanto a umidade máxima pode atingir até 96%, trazendo umidade considerável para o ambiente.

Em resumo, os moradores de Sete Lagoas devem se preparar para um dia com sol entre nuvens, alternando com momentos de céu nublado. As temperaturas variarão entre 14°C e 26°C, com baixa probabilidade de chuva. O vento soprará do leste-nordeste a uma velocidade média de 16km/h, e a umidade oscilará entre 37% e 96%.