Prefeitura realiza 9ª Jornada do Patrimônio e 36ª Semana do Folclore de Sete Lagoas de 18 a 31/08

A Semana do Folclore de Sete Lagoas completa este ano sua 36ª edição e aborda uma importante e tradicional discussão para a cultura da nossa cidade. Este ano, mais uma vez, a Semana do Folclore será realizada concomitante à 9ª Jornada do Patrimônio Cultural, um evento do calendário oficial do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha). O tema deste ano é "Caminhos Gerais: Itinerários e Rotas do Patrimônio Cultural Mineiro".

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O evento vai de 18 a 31 de agosto com extensa e variada programação, incluindo terço em louvor à Santa Helena, reabertura do Casarão, apresentações de quadrilha, Folia de Reis, capoeira e a tradicional Missa Conga. "Além das apresentações, também será realizada uma exposição de trabalhos escolares sobre folclore e de fotos do Coletivo Interiorizar no Casarão Nhô Quin Drummond", conta a historiadora do Município, Shirley Francisca.

Missa Conga

No sábado, 26, às 18 horas, será realizada a tradicional Missa Conga, em frente ao Casarão. O evento contará com a presença dos folcloristas e é aberto ao público. "Estamos muito satisfeitos em poder realizar mais uma edição da Jornada e da Semana do Folclore, reforçando nosso compromisso com a tradição cultural e religiosa da cidade. Ainda mais agora, com a reabertura do nosso Casarão. Todos são bem vindos a essa festa", convida o prefeito Duílio de Castro.

PROGRAMAÇÃO

6ª Semana do Folclore de Sete Lagoas / 9ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais

Caminhos Gerais: Itinerários e Rotas do Patrimônio Cultural Mineiro

Local: Serra de Santa Helena

18/08 - Terço em Louvor à Santa Helena - 19h

Local: Praça Tiradentes / Centro Cultural Nhô-Quim Drummond (Casarão)

23/08 - Reabertura do casarão - 19h

25/08 - Apresentações da Quadrilha Poeirinha e Folia de Reis - 19h

26/08 - Roda de capoeira - 8h às 12h

26/08 - Missa Conga - 19h30

23/08 a 31/08 - 8h às 16h - Exposição sobre Folclore com trabalhos escolares e fotos do Coletivo Interiorizar

Com Prefeitura de Sete Lagoas