Inmet: Sete Lagoas registrou 10ºC, uma das menores temperaturas do país hoje

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Sete Lagoas foi uma das cidades brasileiras que registraram a menor temperatura mínima durante esta sexta-feira (18), com 10ºC. A máxima chegará aos 28ºC.

Foto: Clima ao Vivo / Ilustração

Muitos irão se perguntar: mas esta madrugada não foi tão gelada, correto? A resposta é que o posto de medição de temperatura do Inmet em Sete Lagoas fica a cerca de 9km do perímetro urbano, ou seja, com temperaturas mais amenas.

#Mínimas: Confira as menores #temperaturas, até as 8h de hoje (18):



🥶 General Carneiro (PR): 8,0°C

🥶 Caldas (MG): 8,1°C

🥶 Monte Verde (MG): 9,0°C

🥶 São Mateus do Sul (PR): 9,7°C

🥶 Sete Lagoas (MG): 10,0°C

🥶 Maria da Fé (MG): 10,1°C

🥶 Rancharia (SP): 10,3°C — INMET (@inmet_) August 18, 2023

Tempo hoje

O céu terá pouca nebulosidade ao longo do dia, com elevação da temperatura e umidade do ar chegando a casa dos 30%. Para os próximos dias o calor tende a aumentar, com as mínimas em alta e os termômetros batendo os 30ºC de máxima.

Da redação com Inmet