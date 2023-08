Prefeitura e Instituto David Sackett criam projeto de segurança alimentar para crianças de Sete Lagoas

Combater a insegurança alimentar de crianças de 0 a 6 anos que estejam em situação de vulnerabilidade social. Este é o objetivo do Termo de Cooperação Científica firmado pela Prefeitura de Sete Lagoas com o Instituto David Sackett nesta terça-feira, 15 de agosto. A parceria será norteada pelo projeto de pesquisa “Alimentando Sonhos” e oferecerá alimento de alto valor nutricional ao público-alvo identificado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh).

Termo de Cooperação Científica foi assinado durante reunião do gabinete do prefeito Duílio de Castro

Participaram da solenidade de assinatura do termo o prefeito Duílio de Castro, a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos Luciene Chaves, o secretário adjunto de Cultura Geraldo Magela Pontes e o vereador Eraldo da Saúde. O Brasilian Biomedical Research Institute (nome fantasia da Davi Sackett Research Institute) foi representado por sua diretora-presidente, Luciana Lanna Franças Reis, e o pesquisador Gilmar Reis.

O Instituto David Sackett desenvolve projetos de pesquisa voltados para a abordagem dos problemas de saúde ao nível da atenção primária. Em Sete Lagoas, o foco é a segurança alimentar e nutricional como promoção da saúde dos assistidos. “Uma parceria onde a pesquisa vai garantir resultados eficientes. Nosso foco principal será o leite de soja com acompanhamento de mais de duas mil crianças de regiões diferentes de Sete Lagoas. Vamos melhorar cada vez mais o desenvolvimento de todas. Agradeço a esta parceria do instituto que traz propostas tão positivas para nossa cidade”, ressaltou Duílio de Castro.

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos será o elo do Município neste acordo com a responsabilidade de apontar o público-alvo previamente identificado e ainda monitorar as ações do projeto. “Evoluímos ainda mais em nosso cronograma assistencial de milhares de famílias. Vamos levar alimentação saudável para dentro da residência dessas pessoas. Nosso agradecimento especial ao Instituto David Sackett e sejam bem-vindos a Sete Lagoas”, declarou Luciene Chaves.

Este projeto do Instituto David Sackett nasceu após um intenso trabalho de pesquisa realizado em campo na pandemia da Covid-19. Durante este processo foram visitadas mais de 6 mil residências quando foi possível comprovar os efeitos da crise sanitária na segurança alimentar da população mais vulnerável. “Dados recentes mostram que houve mais de 100% de aumento na situação de fome. Diante disso, iniciamos este projeto para ofertar alimentos de alto valor nutricional, saudáveis do ponto de vista cardiovascular e minimamente processados”, esclarece o pesquisador Gilmar Reis.

Esse tipo de alimentação apresenta vários benefícios como a melhoria da inteligência e do desenvolvimento cognitivo das crianças. Para conquistar esses objetivos serão realizados testes anuais com instrumentos próprios para avaliação. “Com o apoio da Prefeitura vamos mostrar para todo o Brasil que alimentos de alto valor nutricional e de baixo custo podem mudar o destino dessas crianças, uma vez que sem alimentação saudável elas acabam não se desenvolvimento de maneira adequada e acabam vivendo à margem da sociedade”, define Gilmar Reis.

Com Prefeitura de Sete Lagoas