Prefeito Duílio de Castro autoriza transferência de local de trabalho para efetivos da Educação

O prefeito Duílio de Castro e o secretário adjunto municipal de Educação, Renato Gomes, anunciaram na manhã desta sexta-feira, 18 de agosto, o cronograma do processo de movimentação de pessoal do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação. Todos terão oportunidade de solicitar transferência de local de trabalho de acordo com as vagas que serão informadas de maneira oficial. O processo antecede as nomeações do concurso público que será homologado brevemente.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

As duas principais etapas do processo serão no mês de setembro. De 1º a 12, os diretores e coordenadores deverão informar, por meio de protocolo, as vagas disponíveis em suas escolas com a disponibilidade de turno e etapa de ensino. De 14 a 22 de setembro o servidor deverá protocolar na Gerência de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura o requerimento de solicitação de transferência.

O processo é transparente e oferece a oportunidade de servidores trabalharem mais próximo de suas residências. “Um levantamento minucioso vai levantar todas as vagas existentes no momento e tudo será informado para que os interessados possam fazer sua escolha. Todos devem ficar atentos aos prazos. Este é mais um benefício para os servidores efetivos, que são fundamentais e estão há mais tempo na gestão ”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

Este processo segue normas do Estatuto do Servidor Municipal e cada interessado poderá indicar até três unidades educacionais para a nova lotação. “Esta foi uma determinação do prefeito Duílio de Castro que vai atender vários servidores que aguardavam ansiosamente esta oportunidade”, ressaltou Renato Gomes.

A portaria que regulamenta o processo será publicada no Diário Oficial do Município desta sexta-feira, 18 de agosto. O resultado das possíveis movimentações será divulgado pela Gerência de Pessoal e referendado pela secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Alves Teixeira.

Com Prefeitura de Sete Lagoas