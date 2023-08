O tempo em Sete Lagoas: Alerta de tempestade e variação de temperaturas de 14°C a 28°C

Alerta de tempestade emitido pelo INMET até as 10h desta segunda-feira em Sete Lagoas. Dia com muitas nuvens, possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia e noite. Temperaturas variando de 14°C a 28°C. Expectativa de 10mm de chuva com 67% de probabilidade. Ventos do leste a 12km/h. Umidade variando entre 31% e 88%.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestade válido até às 10h desta segunda-feira na região de Sete Lagoas. De acordo com as previsões, o dia será marcado por muitas nuvens, com possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia e durante a noite.

Em relação às temperaturas, a mínima registrada será de 14°C, enquanto a máxima poderá atingir os 28°C.

No que se refere às condições de chuva, estima-se uma quantidade de 10mm de precipitação, com uma probabilidade de 67%.

Os ventos predominantes soprarão do leste a uma velocidade de 12km/h.

Quanto à umidade do ar, espera-se que a mínima fique em torno de 31%, podendo atingir a máxima de 88%

*Com informações do INMET