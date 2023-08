Parceria já realizou mais de 150 atendimentos jurídicos gratuitos a mulheres em vulnerabilidade em Sete Lagoas

Desde julho de 2022, o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Faculdade Una e a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh) - têm concentrado esforços para oferecer um amparo legal essencial às mulheres que enfrentam situações adversas. A a parceria tem contribuído para romper barreiras e oferecer apoio às famílias que enfrentam adversidades decorrentes da vulnerabilidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

No mês em que se celebra o Agosto Lilás, com a campanha de enfrentamento contra a violência à mulher, os resultados dessa colaboração são inspiradores, com a marca notável de 150 atendimentos prestados e mais de 50 processos em julgamento. Essa conquista vai além das estatísticas, pois reflete o compromisso incansável dos alunos do Curso de Direito da Faculdade Una que, sob orientação da advogada Maíra Marques Neves, estão atuando como agentes de mudança. "Enaltecemos essa frutífera parceria. Em um contexto de desafios sociais e desigualdades, essa colaboração exemplar tem se destacado como um farol de esperança, levando apoio jurídico e social às mulheres em situação de vulnerabilidade", comemora a secretária da Smasdh, Luciene Chaves.

Segundo o coordenador do NPJ, Julian Affonso de Farias, é importante capacitar os futuros juristas com uma consciência profunda das complexidades e nuances que as famílias em situação vulnerável enfrentam diariamente. "Assim, estendemos a mão para aqueles que muitas vezes enfrentam dificuldades imensuráveis", reforça. A coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Alessandra D'Amato, ressalta que essa colaboração é uma ponte entre a vulnerabilidade e a resiliência. "Assim, proporcionamos apoio essencial para as mulheres e famílias em situação delicada".

A diretora da Una Sete Lagoas, Dardania Gouveia, enaltece o papel fundamental desempenhado pelos alunos. "É uma jornada de apoio e transformação. Ao capacitar futuros profissionais do Direito, estamos moldando um futuro mais compassivo", enaltece. Já o coordenador do Curso de Direito, Wagner Cardoso, reafirma a importância de levar essas experiências de aprendizado prático à sério. "Isso molda cidadãos conscientes e profissionais éticos que compreendem a relevância do direito na vida das pessoas", completa.

Os atendimentos jurídicos gratuitos estão disponíveis com agendamento pelo telefone (31) 9 9890-5610. A Faculdade Una de Sete Lagoas fica na Avenida Secretário Divino Padrão (Av. Boqueirão), 1411, bairro Santo Antônio.

Com Prefeitura de Sete Lagoas