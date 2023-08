Evento Pedala 7L realizado pela Seltrans reuniu ciclistas com muita diversão e conscientização

O Dia do Ciclista foi comemorado no sábado, 19 de agosto, mas em Sete Lagoas a celebração especial foi neste domingo, dia 20, quando foi realizado o Pedala 7L. O evento promovido pela Prefeitura - por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Trânsito e Transporte (Seltrans) - reuniu vários ciclistas e foi uma oportunidade de utilizar as novas ciclovias e ciclofaixas da cidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A concentração do Pedala 7L foi próximo à praça do Shopping Sete Lagoas, às 9h. O prefeito Duílio de Castro prestigiou a largada e também deu umas pedaladas ao lado dos vereadores Ivan Luiz e Ismael Soares. “Muito importante este trabalho de implantação de espaços próprios para os ciclistas. Vários estão concluídos e vamos fazer muito mais para incentivar o uso da bicicleta e conscientizar sobre a importância do respeito no trânsito”, comentou o prefeito.

O trajeto do Pedala 7L seguiu pela rua Sebastião de Paula e Silva, rua Cachoeira da Prata, Av. Nações Unidas e Av. Perimetral, retornando ao ponto inicial. Durante o evento, as secretarias envolvidas ofereceram serviços voltados à população em parceria com faculdades, academias, autoescolas, lojas de ciclismo, entre outros. Além disso, foram realizadas diversas ações e distribuição de brindes. “Centenas de ciclistas apoiaram esta iniciativa da Seltrans. Que evento maravilhoso que atingiu o seu objetivo de promover a educação no trânsito na busca de mais segurança para ciclistas, pedestres e motoristas”, ressaltou Wagner Augusto de Oliveira, secretário municipal adjunto de Trânsito, Transporte e Segurança.

O ciclismo ganhou muita força em Sete Lagoas nos últimos anos. A integração natural dos praticantes motiva e atrai ainda mais adeptos. “Para quem pedala com frequência, este tipo de ação é muito importante. Promove a segurança e também a união de muitos praticantes de nossa cidade que buscam por mais saúde e diversão”, declarou o ciclista Luiz Fernando dos Reis Ribeiro.

Quem pedala quer sempre descobrir novos e desafiadores roteiros. Sete Lagoas, com suas belezas naturais e extensa malha viária, oferece esta oportunidade para praticantes de todas as idades. “Nossa aventura é pedalar por toda Sete Lagoas, que possui uma imensidão de locais a serem explorados. O pedal leva para aonde a gente quiser, reunindo famílias e amigos em trocas de experiências”, definiu a ciclista Gláucia Gonçalves.

Ciclofaixas

Nos últimos meses, a Prefeitura de Sete Lagoas realizou a pintura horizontal de ciclofaixas em vários pontos da cidade, como na avenida Norte-Sul, rua Cirilo de Abreu, av. Tonico Reis e rua Sebastião de Paula e Silva. Em breve, outras vias da cidade também receberão nova sinalização de ciclofaixas, como a av. Nações Unidas, av. Prefeito Alberto Moura e rua Cachoeira da Prata. Além disso, uma completa revitalização da av. Padre Tarcísio, do bairro Jardim Primavera até o Cidade de Deus, está em processo licitatório, incluindo uma nova ciclovia.

Com Prefeitura de Sete Lagoas