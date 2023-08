Artistas de Sete Lagoas brilham na maior feira de inovação da América Latina

Sete Lagoas marcou presença no HackTown 2023, o maior evento de inovação e tecnologia da América Latina. O evento contou com os artistas independentes da cidade, Leo Guto e BarbarAmor, mostrando seus talentos excepcionais e representando nossa cidade.

Foto: Reprodução/Thiago Beline

Em meio a uma programação com alguns músicos famosos do Brasil, incluindo nomes como MC Bin Laden e Supercombo, o HackTown se tornou um nexo de criatividade e inspiração.

De palcos grandiosos a bares aconchegantes, as atrações cativantes do HackTown ressoaram pelas pitorescas ruas de Santa Rita do Sapucaí.

Para Leo Guto, que também foi palestrante no evento deste ano, o HackTown 2023 foi uma experiência transformadora. "Foi incrível, é a coisa que mais me motiva no universo da música. Poder subir num palco e fazer um show inteiramente meu, com músicas que marcaram minha trajetória", expressou Guto. "Como palestrante, também me senti muito bem, poder passar conhecimento para pessoas tão diversas em um ambiente tão rico em cultura. Vai entrar para a história como um dos eventos mais importantes da minha carreira."

O festival aconteceu entre os dias 17 e 20. As atrações se apresentaram em palcos, casas e bares espalhados pela cidade sul-mineira. A programação foi distribuída ao longo dos dias do festival. Além disso, o evento também contou com mais uma edição do Sofar Sounds, com shows surpresa e exclusivos, contando com mais de 100 artistas de todo o país.

Da redação, Djhessica Monteiro.