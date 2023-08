Maple Bear chega a Sete Lagoas: Novo horizonte educacional aguarda a região

Sete Lagoas está prestes a receber um reforço de peso na área da educação com a chegada da renomada rede de escolas Maple Bear. A inauguração da aguardada instituição educacional está marcada para janeiro de 2025, abrindo suas portas no bairro Jardim da Serra.

Foto: Reprodução

Além do ensino bilíngue, a Maple Bear traz uma série de diferenciais que a destacam entre as demais escolas. Seu programa acadêmico, resultado de pesquisas aprofundadas, garante um aprendizado de alta qualidade. As salas de aula são projetadas com tecnologia inteligente e sistemas de segurança avançados, acompanhadas por centros de aprendizagem que estimulam a criatividade e a interação dos alunos.

A equipe docente recebe treinamento e monitoramento tanto de profissionais canadenses como brasileiros, consolidando um ambiente de excelência. A rede também se destaca por passar por auditorias de qualidade, assegurando um padrão de ensino certificado pela equipe canadense.

A Maple Bear é reconhecida por suas metodologias adaptáveis, que se moldam às necessidades individuais de cada aluno, proporcionando um ensino personalizado. O material didático próprio desenvolvido pela rede contribui para esse modelo de aprendizado, resultando em um dos melhores desempenhos nos testes do PISA, avaliação internacional de educação.

Para os pais interessados em matricular seus filhos nesta instituição de excelência, as inscrições estarão abertas a partir de julho de 2024. No primeiro ano, a escola receberá alunos do ensino infantil, abrangendo idades de 1 a 5 anos. Nos anos seguintes, as faixas etárias se estenderão para o ensino fundamental I (6 a 9 anos) e assim por diante, até o ensino médio nos próximos anos.

A Maple Bear já possui um sólido histórico no Brasil, contando com 10 escolas no estado. O investimento estimado para a inauguração da escola em Sete Lagoas é superior a R$ 2 milhões, com a geração de cerca de 20 postos de trabalho diretos. A cidade, conhecida como um grande polo industrial, tem influência significativa em 38 municípios vizinhos, sendo reconhecida pela extração de diversos minerais e pela montagem de caminhões.

A história da Maple Bear teve início em Vancouver, Canadá, e sua proposta educacional se baseia nas melhores práticas do sistema canadense. Com uma taxa de rematrícula que ultrapassa os 90%, a rede se destaca como um investimento atrativo para empreendedores no setor educacional, proporcionando receita recorrente e fidelização dos alunos ao longo dos anos. Os investimentos progressivos, a partir de R$ 2 milhões, garantem uma ampliação gradual das ofertas educacionais, começando pelo Ensino Infantil e se expandindo para os níveis Fundamental e Médio conforme a demanda.

Desde sua chegada ao Brasil em 2006, a Maple Bear conquistou um espaço de destaque no cenário educacional do país. Em 2017, o grupo SEB adquiriu a marca, consolidando seu sucesso. Com presença em mais de 30 países e aproximadamente 530 escolas em todo o mundo, a Maple Bear se firma como uma instituição de ensino com trajetória e estrutura sólidas, pronta para oferecer uma educação de excelência em Sete Lagoas e além.

Da redação, Djhessica Monteiro.