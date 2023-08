Sete Lagoas e mais 11 cidades do Circuito das Grutas estão aptas a receber recursos do ICMS Turismo

O Governo de Minas Gerais divulgou semana passada a lista das 485 cidades habilitadas a receber os benefícios do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Turismo e 12 municípios do Circuito das Grutas estão entre os que receberão os benefícios no ano que vem. O levantamento teve como ano-referência 2022.

Foto: Circuito das Grutas

Confira a lista das cidades:

Cachoeira da Prata

Caetanópolis

Capim Branco

Confins

Cordisburgo

Fortuna de Minas

Jequitibá

Lagoa Santa

Prudente de Morais

Santana de Pirapama

São José da Lapa

Sete Lagoas

Para ter direito ao repasse, o município precisa enviar a documentação que comprove anualmente o atendimento aos seguintes critérios obrigatórios: participar do Programa de Regionalização do Turismo no Estado de Minas Gerais; ter elaborada e em implementação uma Política Municipal de Turismo; possuir Conselho Municipal de Turismo (Comtur) constituído e em regular funcionamento e possuir Fundo Municipal de Turismo (Fumtur) constituído e em regular funcionamento.

“Agradecemos o empenho e comprometimento de cada um que tornou esta conquista possível mais uma vez, pois todo recurso recebido para investimento no Turismo municipal torna nossa região cada vez mais forte e potente para receber os turistas e visitantes que vierem conhecer as maravilhas do Circuito das Grutas”, completa a gestora da Instância de Governança Regional (IGR) Grutas, Adriana Ferreira.

Da Redação com Circuito das Grutas