Prefeito prestigia solenidade de abertura da 33ª Semana do Maçom de Sete Lagoas

A banda de música União dos Artistas e o asteamento das bandeiras marcaram a solenidade de abertura da 33ª Semana do Maçom na manhã deste domingo, 20 de agosto, data em que também se comemora o Dia do Maçom no Brasil. Autoridades e lideranças de todas as sete lojas maçônicas de Sete Lagoas prestigiaram o evento, realizado na Praça do Maçom, localizada na esquina entre a rua Raquel Teixeira Viana e a Av. Dr. Renato Azeredo, ponto tradicional do bairro Canaã.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O prefeito Duílio de Castro, mais uma vez, prestigiou o evento e falou da importância da maçonaria para Sete Lagoas. "É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Faço questão de estar presente todo ano na comemoração do Dia do Maçom. A contribuição que vocês fazem na sociedade é muito grande, muito mais que caridade e fraternidade, mas também nas atividades econômicas do município. Parabéns pelo Dia do Maçom. Que Deus abençoe a todos. A Prefeitura está de portas abertas para que possamos ter essa relação próxima como a que temos", afirmou o prefeito.

A Praça do Maçom, inclusive, deve ser revitalizada em breve em uma parceria entre a Prefeitura e as lojas maçônicas União Sertaneja Nº 8; General Nascimento Vargas; Atalaia de Sete Lagoas; Austeridade e Justiça; Igualdade, Justiça e Trabalho; Cavaleiros de Jacques de Molay Nº 379; e Liberdade e União, dentro do programa municipal de adoção de praças.

