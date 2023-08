Prefeitura de Sete Lagoas e associação reinauguram Feira de Artesanato do bairro Jardim Arizona

Artesanato, decoração, vestuário, acessórios, jardinagem, artigos para o lar e boa gastronomia. Depois de três anos parada em função da pandemia, a Feira do bairro Jardim Arizona retomou suas atividades na manhã deste domingo, 20 de agosto, contando com o apoio da Prefeitura, por meio do programa municipal de feiras livres, e da associação dos feirantes do bairro. A reinauguração contou com as presenças de feirantes da própria comunidade, servidores e do prefeito Duílio de Castro.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

"Isso vai agregar pessoas aqui na praça, trazendo mais a comunidade, com um bate papo, uma distração, além de gerar uma renda extra para os feirantes", afirmou a participante da associação de feirantes do bairro, Rosemeire Calixto. "Queremos atrair a população para perto dos feirantes, estimulando a economia local. A praça está muito bem cuidada e a feirinha está muito bonita", lembrou o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Diniz.

Acompanhado do vereador Ismael Soares, o prefeito conversou com feirantes e moradores e aproveitou para saborear um bom espetinho. "A feira é um lugar de entretenimento, de encontros e amizades. É muito bom estar aqui nesse domingo de manhã conversando com as pessoas", disse o prefeito. O vereador Ismael Soares também elogiou a iniciativa. "Graças a Deus temos um prefeito que não se cansa de trabalhar. Aqui é um local gostoso, ideal para as famílias da região frequentarem. Que bom saber que Sete Lagoas continua acontecendo. Com uma gestão séria, as coisas acontecem", parabenizou o vereador.

Mais feiras

Atualmente a cidade conta com as feiras do Boa Vista, Nova Cidade, Centro, Várzea, Santa Maria e JK. Em julho deste ano foram inauguradas as feiras do Barreiro e do Verde Vale. Já em agosto, foram as feiras do Jardim Arizona e do Santa Rosa. Já no próximo sábado, 26 de agosto, será a vez da Feira do Montreal, a partir das 19h, na nova Praça de Esportes do bairro.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom