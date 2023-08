Prefeitura de Sete Lagoas cria grupos para o Programa de Atendimento contra o Tabagismo

Recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) evitaram 300 milhões de novos fumantes no mundo nos últimos 15 anos. Apesar da redução no uso do tabaco, o fumo ainda mata 8,7 milhões anualmente. Além disso, cerca de 1,3 milhão de pessoas morrem anualmente devido ao fumo passivo, apenas por conviver ao lado de fumantes. Segundo a OMS, todas essas mortes são totalmente evitáveis.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Pensando nisso, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio das equipes da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde - está criando em diversas unidades de saúde do Município grupos do Programa de Atendimento contra o Tabagismo (PNCT). O programa é direcionado às pessoas que desejam parar de fumar. Até o momento já fazem parte do programa as unidades de saúde dos bairros Santa Rosa, Nossa Senhora das Graças, Santa Luzia (I e II), Fazenda Velha, Luxemburgo, Várzea e Montreal. Os grupos são formados conforme a procura pelo serviço e as atividades começam quando há o fechamento das turmas.

O PNCT é oferecido gratuitamente pelo SUS e, em Sete Lagoas, tem capacidade para atender até 30 pessoas por unidade. O tratamento funciona por meio de sessões estruturadas em grupos, seguidas de consultas médicas ou com dentistas, para a prescrição dos medicamentos e adesivos de nicotina, distribuídos gratuitamente pela rede SUS.

O público prioritário são as pessoas com complicações pulmonares, em tratamento de câncer, diabéticos, hipertensos, adolescentes, idosos e gestantes, no entanto, o tratamento está disponível para todos, incluindo aqueles que fazem uso do cigarro tradicional ou vape (cigarro eletrônico). "O uso do vape tem aumentado o hábito do tabagismo entre os jovens, que desconhecem os riscos do dispositivo, que pode causar diversas doenças", alerta o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

O objetivo do programa é reduzir a prevalência de fumantes e a consequente morbimortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco no Brasil. A atuação visa prevenir a iniciação do tabagismo, principalmente entre crianças, adolescentes e jovens e para proteger a população da exposição à fumaça do cigarro, reduzindo o dano individual, social e ambiental dos produtos derivados do tabaco. Para ter acesso ao tratamento basta ser fumante, residir no município e procurar uma dessas unidades de saúde que já possuem os grupos formados.

Com Prefeitura de Sete Lagoas