Prefeitura de Sete Lagoas inaugura Feira Gastronômica do bairro Santa Rosa

Artesanato, vestuário, acessórios, produtos de higiene, hortifrutigranjeiros, boa gastronomia, brincadeira para a meninada e música ao vivo. Assim foi a inauguração da mais nova feira da cidade: a Feira do bairro Santa Rosa, inaugurada na manhã deste domingo, 20 de agosto, como parte do programa municipal de feiras livres. O vereador Rodrigo Braga, que possui importantes projetos no bairro, recebeu o prefeito Duílio de Castro e, juntos, conversaram com feirantes e moradores.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"É mais um local de entretenimento para as famílias e vizinhos se integrarem, fazerem amizades, trazer as crianças e, lógico, também gerar emprego e renda para os expositores", comentou o prefeito. "A comunidade está muito feliz e agradecida ao prefeito, ao secretário de Meio Ambiente, ao Cristiano Morais, coordenador de Feiras da Prefeitura. Estão todos envolvidos no projeto e trabalhando para estar juntos. É um domingo diferente. A partir de agora, todo domingo de manhã, venha para cá, para o Santa Rosa", convidou Rodrigo Braga.

"Isso é um trabalho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur). Queremos levar o desenvolvimento até as comunidades que, muitas das vezes, não têm como se deslocar até a área central. Seguiremos implantando, reinaugurando e revitalizando as feiras da cidade", comentou o coordenador de Feiras da Semadetur, Cristiano Morais.

Atualmente a cidade conta com as feiras do Boa Vista, Nova Cidade, Centro, Várzea, Santa Maria e JK. Em julho deste ano foram inauguradas as feiras do Barreiro e do Verde Vale. Já em agosto, foram as feiras do Jardim Arizona e do Santa Rosa. Já no próximo sábado, 26 de agosto, será a vez da Feira do Montreal, a partir das 19h, na nova Praça de Esportes do bairro.

Com Prefeitura de Sete Lagoas