Guarda Municipal participa de lançamento de projetos de segurança do Governo Federal em BH

A Guarda Municipal de Sete Lagoas, por meio do seu comandante Sérgio Andrade, participou, em Belo Horizonte, das visitas do ministros Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Alexandre Silveira (Minas e Energia). A agenda contou com a implantação do Plano de Ação na Segurança (PAS), apresentação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI 2), inauguração do hangar e implantação do Serviço Aeromédico da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Minas Gerais.

Ministro Flávio Dino (centro) e o comandante da GCM Sérgio Andrade (primeior à direita) com representantes de outras guardas municipais

Durante o ato, além da assinatura de acordos entre o Ministério da Justiça e municípios mineiros, Flávio Dino realizou a entrega ao Governo de Minas de 52 viaturas, armamentos, fardamentos, munições e de nove drones, destinados ao aparelhamento e ao fortalecimento da estrutura de repressão e combate à criminalidade, com esforços integrados e dando eficácia às medidas protetivas, especialmente das mulheres. As entregas representam um total de repasses do Governo Federal ao Estado de aproximadamente R$ 60,6 milhões.

Este foi o segundo encontro do comandante da GCM, Sérgio Andrade, com o ministro da Justiça. A primeira foi no dia 27 de março, durante encontro das guardas municipais em Brasília, quando foram discutidas propostas e anunciadas medidas reivindicadas pela categoria. A principal delas é a inclusão, no artigo 144 da Constituição Federal, da Guarda Municipal como órgão de segurança pública. “Guardas municipais de diversas cidades estiveram presentes em Belo Horizonte. Esta participação efetiva em compromissos oficiais do Governo Federal é fundamental para colocar em evidência pautas importantes de interesse da categoria”, avalia Sérgio Andrade.

A solenidade contou ainda que a inauguração histórica do primeiro hangar da PRF em Minas Gerais, além da assinatura do protocolo de intenções entre a PRF e a Prefeitura do Contagem para a implantação do Serviço Aeromédico no Estado, que terá o apoio do Samu daquele município. O acordo firmado possibilitará à PRF tripular seu helicóptero com equipes de médicos e enfermeiros do Samu. Ainda estiveram presentes o Diretor-Geral da PRF, Fernando Oliveira, e autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, autoridades militares, sociedade civil organizada e imprensa.

