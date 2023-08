Sete Lagoas passa a ofertar gratuitamente implante contraceptivo para mulheres em situação de vulnerabilidade

A Prefeitura de Sete Lagoas - com a participação da Secretaria de Saúde por meio do setor da Atenção Primária e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh) - oferta gratuitamente implante contraceptivo para mulheres em situação de vulnerabilidade por meio de um fluxo já pré-estabelecido pelos organizadores do projeto.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, o objetivo é fortalecer o planejamento familiar no município. "Sete Lagoas está oferecendo à população uma opção moderna de método contraceptivo: o implante subdérmico, também conhecido como Implanon. Essa novidade apresenta uma eficácia superior a 99% e tem uma duração de três anos", explica o secretário.

Além dos métodos contraceptivos amplamente disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o implante é reconhecido pela alta eficácia e validade duradoura. Para a secretária da Smasdh, Luciene Chaves, o Projeto do Implanon será de grande importância para o município. "Além de prevenir a longo prazo uma gravidez indesejada ou inesperada, por até três anos, para mulheres em algum tipo de situação de vulnerabilidade, seja ela emocional, financeira, situação de rua ou psicoemocional, vamos acompanhar, monitorar e acolher essas mulheres", reforça Luciene.

O método consiste em colocar, sob a pele do braço, um implante hormonal. A técnica é feita a partir de uma simples intervenção com anestesia no local da implantação. Na rede particular, a aplicação do Implanon pode ter o custo de mais de R$ 2 mil. "Estamos com grandes expectativas que será um projeto de grande sucesso", acredita o prefeito Duílio de Castro. Para mais informações sobre quem tem direito ao implante, procure o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o Centro Estadual de Atenção Especializada (CEAE) ou o CRAS de referência.

Com Prefeitura de Sete Lagoas