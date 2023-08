Seminário discutiu combate à violência contra a mulher em Sete Lagoas

"Sobreviver é mais importante do que permanecer". Com esse tema, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde - realizou, na tarde desta terça-feira, no auditório do Unifemm, o Seminário Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A coordenadora jurídica da Saúde, Karine Araújo, explica o motivo da data. "O mês do Agosto Lilás foi instituído em âmbito nacional para o enfrentamento à violência contra a mulher em homenagem à publicação da Lei Maria da Penha, promulgada em 7 de agosto de 2006", diz.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Palestras e os serviços da Prefeitura em apoio às mulheres foram apresentados, em uma parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher. "O Agosto Lilás traz uma reflexão acerca do atendimento a essas vítimas. Apresentamos nesse seminário nosso fluxo de atendimento para melhorarmos nosso olhar diferenciado para que essas vítimas sejam cada vez mais acolhidas e assistidas pelos nossos serviços públicos", anunciou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Municipal, Maitê Rodrigues.

O prefeito Duílio de Castro e o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, também prestigiaram o evento. "É um mês em que nós fazemos várias ações importantes no combate à violência contra a mulher", lembrou o prefeito. "Sabemos das diversas esferas dessa violência, como patrimonial, sexual, moral e física, entre outras. E nós, como Secretaria Municipal de Saúde, estamos atentos e realizando diversas companhas para sensibilizar a sociedade, principalmente os homens, para que possamos cuidar melhor das mulheres", afirmou Dr. Marcelo Fernandes. O evento também contou com as presenças da secretária municipal de Assistência Social, Luciene Chaves, e da vereadora Marli de Luquinha.

Com Prefeitura de Sete Lagoas