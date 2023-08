Sete Lagoas tem tempo seco e onda de calor com temperaturas de 34°C

Sete Lagoas se prepara para enfrentar mais um dia marcado pelo calor intenso e a baixa umidade. De acordo com o INMET, os termômetros devem atingir a máxima de 34°C. O dia começa ensolarado com poucas nuvens e sensação térmica de 15,8°C. A tarde continua ensolarada, porém notavelmente seca. À noite, uma cobertura nublada significativa, mas sem indícios de chuva.

Foto: Arquivo/ SeteLagoas.com.br/ Túlio Thales

A previsão indica que a mínima chegará a 15°C, contrastando com os termômetros que escalarão até os 34°C ao longo do dia. O panorama climático aponta para uma ausência completa de precipitação, com o volume de chuva mantendo-se inexpressivo, marcando 0 mm, o que se traduz em uma probabilidade nula de chuva.

Os ventos predominantes, soprando a uma velocidade constante de 12 km/h, terão origem no norte. Em relação à umidade do ar, os níveis apresentarão variações consideráveis, oscilando entre 18% na umidade mínima e atingindo 78% na máxima. Essa oscilação contribuirá para um ambiente com características de aridez ao longo do dia.

*Com informações do INMET