Estudantes de Sete Lagoas entram em pré-seleção para Olimpíadas Internacionais de Astronomia

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) divulgou uma lista de estudantes pré-selecionados para representar o país em competições internacionais do ano que vem. Nessa lista estão alunos de escolas setelagoanas. Antes disso, eles e centenas de outros alunos brasileiros farão provas virtuais até o fim desse ano para definir quem passa à próxima fase.

Foto: Agência Minas / Divulgação

A Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) e a Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) são realizadas anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB). O evento avalia a capacidade dos estudantes de construir e lançar, o mais longe possível, foguetes feitos de materiais diversos, como garrafa pet, tubo de papel ou canudo de refrigerante. Cabe aos professores a coordenação dos lançamentos dos foguetes, cuidar de todos os aspectos da segurança e medir os alcances obtidos pelos foguetes em metros, entre o ponto de lançamento e onde o foguete parou. Ao final, todos, incluindo professores e diretores, recebem um certificado, e os estudantes que alcançam os melhores resultados recebem medalhas.

Os estudantes de Sete Lagoas, juntamente com aqueles de outras cidades do Brasil, estão convidados para participar da seletiva internacional das Olimpíadas de Astronomia. A escolas setelagoanas que podem ter representantes são os colégios Alpha, Batista Mineiro, Elite Master, Regina Pacis, Professor Roberto Herbster Gusmão, Tiradentes da Polícia Militar de MG, da E. E. Deputado Renato Azeredo e do SESI. A lista com nome de todos eles pode ser vista clicando aqui.

Essa seletiva acontecerá virtualmente em três etapas, de outubro a dezembro, e é voltada a estudantes do Ensino Médio e do último ano do Ensino Fundamental (9°ano). As datas das provas online e os critérios de participação também podem ser vistas na "Carta aos alunos convidados", disponível nesse link.

Depois das provas online, os classificados passam à etapa de provas presenciais que os classificarão a uma fase de treinamentos em 2024. Durante esses treinamentos é que serão definidos os estudantes para representar o país nas competições internacionais, a XVII IOAA (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics) e a XVI OLAA (Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica).

Dúvidas sobre os processos seletivos e etapas até a definição da equipe brasileira nos campeonatos de Astronomia podem ser tiradas através do site www.oba.org.br, pelo telefone (21) 2334-0082 ou pelo WhatsApp: (21) 2018-5506, além do e-mail: oba.secretaria@gmail.com.

Da Redação, Vinícius Oliveira

Fontes: OBA, Agência Minas