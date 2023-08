Modelo de Cordisburgo vence etapa regional do Miss Fitness 2023

A modelo da cidade de Cordisburgo Louise Baroni sagrou-se vencedora da etapa Zona da Mata do Miss Fitness Minas Gerais 2023. Ela, que já coleciona diversas vitórias na carreira, vai participar da seletiva estadual da competição.

Foto: arquivo pessoal / Louise Baroni

Louise treina na academia Espaço Funcional Maíra Corrêa, tendo como personal trainer Rico Puro Ferro. A primeira parte desta seletiva teve votações exclusivas pela internet - as candidatas de cada região irão participar da final estadual, ainda por data a ser definida pela organização do Miss Fitness.

A modelo, que também é educadora física, já participou de diversos concursos de beleza no estado, sendo Miss Grande Sertão, em 2017; musa do Atlético no ano de 2021; e vencedora do Garota da Luta 2020, que teve cobertura do SeteLagoas.com.br, como você pode ler AQUI.

Miss Fitness

Segundo a promoção do concurso, o Miss Fitness avalia "o corpo esculpido, bem definido, sempre aliado a beleza e feminilidade da candidata", assim se diferenciando de competições de fisiculturismo. A primeira etapa se dá com as seletivas regionais: qualquer garota pode participar do concurso, desde que esteja matriculada em uma academia. A votação se dá pela internet; as modelos vecedoras participarão da final estadual, presencial.

Da redação