Centro Cultural Nhô Quin Drummond é reaberto pela Prefeitura em noite marcada por muita emoção

Foram meses de espera, mas valeu a pena. Depois de um completo projeto de revitalização, promovido pela Prefeitura, o Centro Cultural Nhô Quin Drummond – Casarão foi reaberto em grande estilo na noite desta quarta-feira, 23 de agosto. Um encontro marcado por forte emoção quando autoridades, homenageados, artistas e grupos culturais contemplaram o maior patrimônio histórico e cultural de Sete Lagoas em uma noite carregada de simbolismo.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O projeto de reforma foi iniciado com um detalhado processo licitatório, que envolveu análises de especialistas em restauração e aprovações do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha). A proposta da Prefeitura atingiu todos os níveis do imóvel como cobertura do prédio, janelas, portas, telhado, banheiros e a pintura interna, externa e do anfiteatro. “Temos um complexo arquitetônico histórico no entorno da Praça Tiradentes e o Casarão é o mais representativo de todo esse conjunto. Fizemos uma grande reforma e abrimos para a comunidade superando todas as expectativas. Mais um investimento que vai ao encontro do nosso projeto de transformar Sete Lagoas em um referência turística em todos os setores”, avaliou o prefeito Duílio de Castro.

Foram apresentações belíssimas que comprovam o potencial artístico de Sete Lagoas. Banda de Música União do Artistas, Orquestra Jovem, Coral Dom Silvério, Guarda de Congo Santa Izabel e Paulino do Boi estiveram na programação que encantou o público. Agora, toda esta classe terá um local especial para manifestar e aprimorar a sua arte. “Agora temos o espaço do Cramam, para valorizar o nosso artesanato que não deixa a desejar a nenhum outro do Brasil, um novo espaço de acervo para o Trapalhão Zacarias, as salas do folclore, criaremos uma escola de música e ainda oferecemos espaços para cursos, palestras e apresentações. Com o anfiteatro, temos um espaço multiuso em prol de nossa cultura”, destacou o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Autoridades destacaram a importância do momento. O significado desta entrega do Casarão totalmente revitalizado entusiasmou todos que estiveram neste ato histórico. “Estamos muito felizes ao reentregar este espaço para as entidades culturais. Elas devem ocupar e cada vez mais consolidar a nossa cultura. Parabéns ao prefeito Duílio de Castro e também à Câmara Municipal que estão irmanados nesta grande conquista”, comentou Caio Valace, presidente da Câmara municipal que também foi representada pelos vereadores Silvia Regina e Janderson Avelar.

Também foi uma oportunidade de reconhecer a importância de quem fez muito pela cultura de Sete Lagoas. O maestro Hélio Oliveira Costa recebeu homenagem pelos 115 anos da Banda União dos Artistas e Maria Lúcia Drummond representou a família de Nhô Quim Drummond, cidadão ilustre que dá nome ao Centro Cultural. Afinal, o Casarão fez e continuará fazendo parte da vida de gerações. “Este espaço traz história de séculos. Um ponto de encontro de geração de artistas e de pessoas que construíram a história de Sete Lagoas. Agora esperamos que as novas gerações contemplem este espaço magnífico que é nosso Casarão”, disse Geraldo Magela Pontes, secretário adjunto de Cultura.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

A entrega do “Novo Casarão” vai além. A cidade acaba de ganhar um atrativo turístico que entusiasma quem tem grande experiência em receptivos por todo o Brasil. “Os turistas que visitam Sete Lagoas estavam sentindo muita falta do Casarão. A sua importância histórica, cultural e turística é imensurável. Muitos fizeram questão de tirar uma simples foto do lado de fora enquanto estava fechado e agora poderão se encantar com a história do Zacarias, nosso folclore e artesanato”, comentou Maria de Lourdes Pinto, diretora da Lourdinha Turismo.

Já neste fim de semana, o Casarão recebe a 9ª Jornada do Patrimônio e a 36ª Semana do Folclore de Sete Lagoas, com apresentações da Quadrilha Poeirinha e Folia de Reis na sexta, 25, às 19h; roda de capoeira (08h às 12h) e a tradicional Missa Conga (19h30) no sábado; e a exposição sobre Folclore com trabalhos escolares e fotos do Coletivo Interiorizar, de 23 a 31 de agosto. Vale ressaltar que o espaço ficará aberto de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h30, e aos sábados, domingos e feriados de 8h às 13h.

Com Prefeitura de Sete Lagoas