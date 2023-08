Circuito das Grutas fomenta culinária regional com 2º Festival Ora-Pro-Nobis

Evento no bairro de Barbosa, na cidade de Capim Branco, realizado em julho e agosto, movimentou a região com pratos de ora-pro-nobis e muita música.

Os finais de semana de julho e agosto tiveram um sabor especial com o 2º Festival do Ora-pro-nóbis de Barbosa, em Capim Branco, município que faz parte do Circuito das Grutas. Apoiado pela Rota Cores e Fitas do Circuito Turístico das Grutas, o evento foi um grande sucesso com muita música e comidas deliciosas com essa planta que é facilmente encontrada nos quintais mineiros. O encerramento ocorreu no último sábado, na praça de Barbosa, com o lançamento do Angu à Barbosa, um prato que promete entrar para a história do bairro.

Foto: Divulgação/ Circuito das Grutas

O evento foi promovido por quatro bares locais: Nativa Brasil Marcenaria Bar, Arena Soccer, Bar do Barrão e Empório Casa Bar. O festival ocorreu um domingo em cada bar, com música e um prato com ora-pro-nobis, e se encerrou no último sábado (19) na praça do bairro. O proprietário do Nativa Brasil Marcenaria Bar, Ricardo Maciel, é também o idealizador do evento e explica que cada bar escolheu qual seria a carne que iria preparar com ora-pro-nóbis, de acordo com um sorteio para definir a ordem da programação: “O meu foi o primeiro e foi carne de boi cozida (músculo) com ora-pro-nóbis; o Barrão escolheu galinha caipira com ora-pro-nóbis; em terceiro, o Arena fez costela de boi com ora-pro-nóbis; e por último o Empório, costelinha de porco com ora-pro-nóbis. Na final, a gente quis trazer algo prático, rápido e inovador, que é o Angu à Barbosa, que combina todas as carnes (porco, boi, frango) que foram servidas nos bares, com um delicioso angu e a mussarela derretendo por cima, e claro, ora-pro-nóbis junto com as carnes”.

Ricardo também conta que nesta edição o festival contou com o apoio do Circuito Turístico das Grutas, por meio da Rota Cores e Fitas, do produtor Reginaldo Santos, e também da Prefeitura Municipal de Capim Branco, que forneceu estrutura para que o encerramento ocorresse na praça do bairro, além de apoio na contratação das bandas: “O encerramento foi ótimo em todos os aspectos, com público presente e bandas maravilhosas. Fechamos com chave de ouro, com quatro bandas. No ano passado, conseguimos apenas duas, e este ano, com a ajuda da Prefeitura nos apoiando muito, o festival está fazendo grande sucesso!”.