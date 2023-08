Sete Lagoas terá dia quente hoje (25); veja previsão do tempo

O clima em Sete Lagoas na sexta-feira será quente e seco, com algumas nuvens, mas sem previsão de chuvas. As temperaturas variando de 20°C a 35°C e uma brisa suave soprando do Noroeste.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br



A chuva não está nos planos para o dia, mantendo a região com um índice de precipitação de 0 mm, ou seja, 0% de chance de chuvas. O vento soprará predominantemente na direção Noroeste a uma velocidade moderada de 12 km/h.

Os níveis de umidade do ar também variarão ao longo do dia. Enquanto a umidade mínima poderá chegar a 15%, a umidade máxima atingirá cerca de 46%. Isso significa que o ar poderá estar relativamente seco, exigindo atenção especial com a hidratação.

*Com informações do INMET