Exército faz em Sete Lagoas reuniões sobre novo blindado da 'família' Guarani

Anos após a criação do blindado Guarani, o Exército Brasileiro está desenvolvendo um novo projeto spin-off da viatura, agora voltada para combate antiaáreo. Representantes do Escritório de Projetos do Exército (EPEx) estiveram em Sete Lagoas para coordenar reuniões de trabalho sobre o novo veículo.

Foto: EPEx / Divulgação

Chamada de Viatura Blindada de Combate Antiaérea – Media Sobre Rodas (VBC AAe – MSR), o veículo tem a proposta de dar maior mobilidade a defesas antiaéres para as defesas terrestres. Projetado pela empresa SAAB, a viatura fará parte da família Guarani, desenvolvida pela Iveco Defense Vehicles (IDV), sediada na cidade.

Na última semana, na sede da IDV, uma reunião sobre as possibilidades potenciais do projeto e da integração do novo blindado ao projeto Guarai foi realizada com integrantes do EPEx, da IVECO e SAAB. Demonstrações com o blindado produzido em Sete Lagoas também foram realizadas.

A proposta do Exército é que o VBC AAe – MSR entre em desenvolvimento em 2024.

Da redação com Forças Terrestres e Área Militar