Passando a Limpo: tremores de terra, investimentos e bastidores da política de Sete Lagoas com Edmundo Diniz

O programa Passando a Limpo, realizado pelo SeteLagoas.com.br em parceria com a Rádio Eldorado, recebeu nessa sexta (25/08) o advogado e Secretário Municipal do Meio Ambiente de Sete Lagoas Edmundo Diniz. Ele também é presidente do MDB de Sete Lagoas.

Passando a Limpo / Divulgação

O primeiro ponto da conversa foi o trabalho de investigação sobre os tremores de terra ocorridos desde o ano passado na cidade. Conduzidos em parceria da Prefeitura de Sete Lagoas com universidades como a UnB, USP e UFMG os relatórios serão apresentados de forma oficial em momento oportuno. Mas Edmundo Diniz adiantou que resultados preliminares apontaram causas naturais para os eventos relatados pela população nas redes sociais, descartando-se a hipótese de que teriam sido provocados por detonações em pedreiras. Edmundo esclarece que todos os resultados obtidos até agora apontam para reflexos em superfície de movimentações de falhas geológicas em profundidade.

Segundo o secretário, durante o período em que sismógrafos da UnB estiveram instalados no município, mais de 600 tremores de variadas intensidades foram registrados pelos equipamentos, sendo que foi possível ainda separar aqueles naturais dos provocados por detonações e que nenhuma destas foi responsável pelos tremores que a população sentiu e registrou nas redes sociais.

Um projeto de lei que pretende priorizar empresas de Sete Lagoas em licitações do município também foi abordado no programa. Esse projeto objetiva que, mesmo que empresas locais tenham propostas até 10% maiores que as demais, sejam escolhidas como vencedoras. O projeto ainda tramitará na Câmara Municipal.

Como presidente do MDB local, outro assunto que esteve em pauta foram as articulações do partido visando as eleições municipais de 2024. O sucesso da Feconex desse ano, ocorrida entre os dias 16 e 19 de agosto, também foi debatido.

Reveja o programa na íntegra: