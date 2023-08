Caminhada da APAE-SL encerra Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

Finalizando a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, o prefeito Duílio de Castro e a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos Luciene Chaves participaram, na manhã desta sexta-feira, 25 de agosto, da caminhada da APAE, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sete Lagoas. Um momento de reforçar junto aos colaboradores e assistidos a parceria da Prefeitura com a instituição, por meio de convênios na Educação, na Saúde e na Assistência Social que garantem os importantes serviços prestados à essa população que merece nossa atenção, carinho e respeito.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Luciene lembrou dos benefícios a que os assistidos e seus familiares têm direito. "Temos o Passe Livre para a gratuidade no transporte coletivo, o Benefício de Prestação Continuada e o Acompanhamento do Fortalecimento de Vínculos que trabalha em caráter preventivo, pautado na defesa e na afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários e seus familiares", listou a secretária.



A concentração foi ao lado do Terminal Urbano e os participantes seguiram pelas ruas do centro, até a Praça Tiradentes. Ao passar pela Secretaria Municipal de Educação, receberam os aplausos dos servidores e da secretária Roselene Teixeira. Na Praça do CAT, um minuto de silêncio em memória do ex-deputado federal Eduardo Barbosa, falecido esta semana em Brasília. Eduardo Barbosa é considerado o pai da APAEs, dedicando sua vida e seus mandatos pela causa.

Para o assistido Frederico da Silva Costa, a APAE é uma instituição para ajudar e ser ajudado. "É importante ajudar as pessoas com deficiência. Na APAE é um ajudando o outro. Estou lá ajudando os outros e também sou ajudado, pelo Rafael, o professor de música", disse Fred, um dos instrumentistas da banda APAE-xonados, que sempre se apresenta nos eventos da entidade.

A Gerente Administrativa da APAE/SL, Denise Carvalho, fez questão de agradecer as presenças do prefeito e da secretária. "Hoje com 52 anos na cidade estamos com mais uma caminhada da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla com o apoio dessas pessoas maravilhosas que estão sempre junto da APAE. Abrace você também essa causa", disse Denise. "Estamos e continuaremos apoiando, mas é importante também a participação de cada cidadão. Essa caminhada serve para isso, chamar a atenção das pessoas para que também possam estar junto conosco junto da APAE", completou Duílio de Castro. Também participaram da caminhada a Guarda Municipal e a Polícia Militar, no controle do trânsito, e o vereador Gilson Liboreiro com sua equipe.

Com prefeitura de Sete Lagoas