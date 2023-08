Funcionária flagra patroa mexendo em seu celular sem permissão em Sete Lagoas

Seria espionagem? Uma funcionária de uma loja na região central de Sete Lagoas denunciou o acesso indevido de seu smartphone por sua patroa.

Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil / Ilustração

O caso aconteceu na última quinta-feira (17). A trabalhadora relatou que, ao fazer uma atividade, deixou seu aparelho celular em cima de um armário da loja e, que quando retornou, flagrou a chefe manuseando o celular.

Ainda de acordo com a mulher, a patroa teria encaminhado por meio do WhatsApp, mensagens privadas para o seu telefone e para o marido. A funcionária procurou a Polícia e fez boletim de ocorrência.

Patrão pode mexer no telefone do funcionário?

De acordo com decisões recentes da justiça, os chefes podem monitorar a atividade de aparelhos celulares e aplicativos, como o WhatsApp, desde que estes pertençam à empresa. Mas, há casos de "bisbilhotagem" por meio de companhias que foram punidas.

É o caso de uma empresa no Rio Grande do Sul, que foi condenada em janeiro deste ano a pagar R$ 3 mil de indenização a um ex-funcionário. Os chefes leram mensagens no WhatsApp particular do trabalhador e resolveram demiti-lo por justa causa - neste caso, a ação é uma violação na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Da redação