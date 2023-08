Baile Revivendo celebra a reinauguração do salão nobre no clube Náutico de Sete Lagoas

No dia 21 de agosto, uma atmosfera de nostalgia e sofisticação envolveu o Clube Náutico de Sete Lagoas, durante a realização do aguardado "Baile Revivendo", marcando a reinauguração do icônico Salão Nobre. O evento, que contou com a presença de sócios e convidados, proporcionou uma noite memorável, reacendendo a elegância de décadas passadas.

Foto: Reprodução/ Clube Náutico

Com uma atenção minuciosa ao detalhe, o Salão Nobre passou por um meticuloso processo de restauração e revitalização, servindo como o cenário perfeito para o baile que transportou os presentes a uma época de requinte clássico. A decoração foi cuidadosamente planejada para recriar o esplendor da era áurea do clube, oferecendo aos convidados uma experiência imersiva e a oportunidade de reviverem a grandiosidade das festas de tempos passados.

Mais do que apenas celebrar a reabertura do Salão Nobre, o Baile Revivendo proporcionou uma valiosa reconexão com a história do Clube Náutico de Sete Lagoas. Os participantes tiveram a oportunidade não apenas de compartilhar suas próprias histórias ligadas ao clube, mas também de relembrar momentos marcantes que fizeram parte da trajetória da instituição. Esse evento especial fortaleceu os laços de amizade e comunidade que são fundamentais para a identidade do clube.

O impacto do "Baile Revivendo" na reinauguração do Salão Nobre reverberou profundamente na memória de todos os presentes. Além de trazer de volta a sofisticação das décadas passadas, o evento reforçou a importância de preservar a história e os valores que moldaram o Clube Náutico de Sete Lagoas ao longo dos anos. Essa celebração única não apenas enalteceu a herança do clube, mas também apontou para um futuro que honra e perpetua suas tradições distintas.

Veja mais fotos do evento clicando aqui.

Da redação com Clube Náutico